Torneo Apertura: Platense-Defensa y Justicia se suspendió por las intensas lluvias

El árbitro del encuentro, Nicolás Lamolina , determinó que no podía continuar la disputa del encuentro porque ponía en riesgo a los futbolistas y también a los espectadores: " Lo más importante es la integridad de los jugadores, no podemos correr el riesgo que alguno se lesione por nuestra imprudencia. Cuando paramos a los 17 minutos, hablé con los capitanes y quería seguir jugando, pero como árbitro es mi responsabilidad y tuve que suspender el partido".

"No había normal desarrollo del juego. Hicimos todos los chequeos protocolares antes del encuentro, cuando empezó el partido la cancha estaba bien, pero la lluvia no paró y se fue intensificando. Por eso, en algunos sectores no se podía jugar", explicó el referí en ESPN.

Al momento de la interrupción del partido, el Halcón de Florencio Varela ganaba 1-0 con un tanto convertido por Matías Miranda a los 11'. En los próximos días, la AFA determinará la fecha en la que se completará el encuentro.

El gol de Defensa y Justicia a Platense por el torneo Apertura