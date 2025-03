La inesperada chicana a Boca de Eduardo Domínguez, en medio de los rumores de su llegada

"Pasaron siete técnicos por Boca. Me parece que no les gusto mucho", lanzó Domínguez.

Ante la consulta sobre su presente y futuro en el Pincha, Domínguez dejó en claro su pensamiento: "¿Te parece que voy a tener ganas de irme? Estoy tranquilo acá, estoy bien".

Embed A Eduardo Domínguez le preguntaron si hubo contacto de #Boca:



"Van a hablar por quién es mi suegro, ya pasaron 7 técnicos, parece que no les gusto mucho".



¿Qué piensan?pic.twitter.com/In9hjZweNp — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) March 2, 2025

En su ciclo con Estudiantes, el entrenador lleva dirigidos 155 partidos, con 55 victorias, 34 empates y 27 derrotas. Se coronó campeón de la Copa Argentina (2023), Copa de la Liga Profesional (2024) y Trofeo de campeones (2024).

Pese a las versiones de salida, Fernando Gago confirmó que seguirá como entrenador de Boca

El entrenador de Boca, Fernando Gago, habló tras la victoria frente a Rosario Central por 1 a 0 y confirmó su continuidad en la institución de la Ribera, en medio de los rumores de salida tras la insólita eliminación del Xeneize en la Copa Libertadores: "Mi continuidad nunca estuvo en duda, en ningún momento de mi parte. Yo creo muchísimo en el trabajo. Creo que hay que seguir insistiendo", expresó.

En conferencia de prensa, el extécnico de Racing descartó la idea de irse del club y confirmó el diálogo con el Consejo de Fútbol: "Hay que cortar este tema. Hablo todos los días con Delgado, Cascini y Serna. También hablo seguido con el presidente.", aseguró.

Además, agregó: "Esta victoria nos acerca al objetivo que tenemos, que es ser campeones del torneo. Hay que seguir en esta forma de jugar. No sé de dónde salió, yo tengo claro que nunca estuvo en duda mi continuidad".

En esa misma línea, Pintita remarcó: "No sé de dónde salió, tengo muy claro que nunca estuvo en duda. No quise salir a desmentir tampoco porque no era necesario, porque era seguir hablando de algo. Lo estoy diciendo ahora porque tengo la conferencia de prensa y esto es muy claro".