Fernando Gago confirmó que seguirá como entrenador de Boca: "Nunca estuvo en duda mi continuidad"

Además, agregó: "Esta victoria nos acerca al objetivo que tenemos, que es ser campeones del torneo. Hay que seguir en esta forma de jugar. No sé de dónde salió, yo tengo claro que nunca estuvo en duda mi continuidad".

Embed #AHORA - GAGO CONFIRMA QUE SEGUIRÁ SIENDO EL ENTRENADOR DE BOCA. pic.twitter.com/5jGEScwoSk — SportsCenter (@SC_ESPN) March 1, 2025

En esa misma línea, Pintita remarcó: "No sé de dónde salió, tengo muy claro que nunca estuvo en duda. No quise salir a desmentir tampoco porque no era necesario, porque era seguir hablando de algo. Lo estoy diciendo ahora porque tengo la conferencia de prensa y esto es muy claro".

En cuanto a la reacción de La Bombonera, donde el entrenador y el capitán Marcos Rojo fueron los apuntados por una hinchada que descargó su bronca tras el papelón en Copa Libertadores, el DT contó: “Al hincha siempre van a escuchar de mí palabras de agradecimiento. Fue increíble hoy cómo reaccionaron ante una derrota muy dura. Una derrota que nos dejó afuera de un objetivo nuestro, que teníamos previsto. Hoy acompañó, estuvo alentando, estuvo con los jugadores".

Y en el mismo sentido, remarcó: "¿Se manifiesta? Sí, se manifiesta. Y es normal que se manifieste sobre la derrota que sufrimos porque a nosotros también nos dolió mucho. A partir de eso, creo que hoy lo de la gente fue fantástico. Desde el 96 estoy acá y cada vez que vengo a un partido lo disfruto, como alcanzapelotas, como hincha, como jugador. Es fantástico”.

A su vez, reconoció la actitud de respaldo que mostró el plantel al levantar el nivel respecto de lo visto contra el elenco de Néstor Gorosito. "Siempre dieron la cara por mí los jugadores. Ellos querían ganar por la derrota del otro día. Con el futbolista hablo mucho. Me gusta saber cómo están. Nunca hubo una charla específica sobre un tema. Pero a mí me gusta entender de qué manera están ellos. Algunos no podían estar hoy. Son situaciones que se viven en el día a día", lanzó.