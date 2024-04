Top 5 clubes más antiguos del mundo: sorpresa por uno sudamericano

El equipo sudamericano no es argentino. Y eso que en el país, el Club Mercedes, que ahora milita en la Primera D le quitó a Gimnasia y Esgrima La Plata el cetro de club más antiguo de la AFA: los mercedinos son del 12 de mayo de 1875 (148 años) y los platenses, del 3 de junio de 1887 (136).

Cuáles son los 5 clubes más antiguos del mundo

Sheffield Football Club (1857)

Sheffield FC es un club de fútbol inglés con sede en la ciudad de Sheffield, condado de Yorkshire. Aunque originalmente se estableció en Sheffield, actualmente se encuentra en Dronfield, Derbyshire. Fundado el 24 de octubre de 1857, compite en la Northern Premier League, que corresponde a la séptima división. Ser reconocido como el club de fútbol más antiguo del mundo le ha valido los apodos de "The Club" (El Club) o "The Ancients" (Los Antiguos/Vetustos). Inicialmente, jugaba al fútbol bajo las Reglas de Sheffield y no adoptó oficialmente las nuevas reglas de la FA hasta 1878.

Cambridge University Association Football Club (1857)

Cambridge University Association Football Club es un club de fútbol inglés que representa a la Universidad de Cambridge. Está afiliado tanto a la Football Association como a la Asociación de Fútbol de la Universidad de Cambridge y tiene representación en el Consejo de la FA, equivalente a una Asociación de Fútbol del Condado. Publicaciones oficiales de la universidad han afirmado que se formó en 1856. Sin embargo, otras fuentes afirman que la fecha de nacimiento de la institución no es lo suficientemente clara.

Forest School FC (1857)

Forest School FC hace referencia a los equipos que representan a Forest School, en Walthamstow. Su primer equipo fue el único conjunto escolar que ha participado en la Football Association. Los antiguos alumnos de Forest School juegan para Old Foresters FC.

Lima Cricket and Football Club (1859)

El Lima Cricket & Football Club, club social con sede en el distrito de Magdalena del Mar, en Lima (Perú), se fundó el 9 de septiembre de 1859. Es reconocido como el club más antiguo de América y el cuarto más antiguo del mundo. Fue uno de los miembros fundadores de la Primera División de Perú y en la actualidad compite en la Liga Distrital de San Isidro.

Hallam Football Club (1860)

El Hallam Football Club es un equipo de fútbol inglés con sede en la ciudad de Sheffield, cerca del suburbio de Crosspool. Fundado en 1860, compite en la NCEL Division One. Algunos registros le atribuyen ser el tercer club de fútbol más antiguo del mundo, después del Sheffield FC y del Lima Cricket and Football Club. Actualmente, disputa sus partidos en su estadio original, Sandygate Road, reconocido por el Libro Guinness de los Récords como la "cancha de fútbol más antigua del mundo".