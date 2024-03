Todo por el ídolo: le pagaron el viaje a España, le consiguieron club y organizaron su partido homenaje en Barcelona

Los fanáticos verdinegros se sienten representados por el amor a la camiseta del histórico mediocampista del conjunto del oeste de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo que cobró notoriedad en el fútbol argentino aquel 11 de noviembre de 2001, cuando con 20 años le hizo un golazo al Racing de Mostaza Merlo –que luego sería campeón- en un 4-4 espectacular jugado en la cancha de Vélez por el torneo Apertura.

Las vueltas de la vida y las injusticias del fútbol le impidieron a Serrano retirarse con los colores de Chicago. A los 43 años, asumió como entrenador de la Octava División de la institución, aunque en su interior quedó la cuenta pendiente de la despedida. Por esa razón, este grupo de argentinos diseñó un sueño, que se hizo realidad: rendirle el homenaje merecido al “Negro” en el fútbol profesional, pero no en Argentina, sino en España y con ellos en la tribuna. Para eso, debieron costear el viaje y el hospedaje del jugador, conseguirle un club, hacer los trámites correspondientes y organizar la fiesta.

Hinchas de Chicago en Montcada Los fanáticos de Chicago en la tribuna del estadio La Ferrería. Peña Ibérica Julio Serrano

La historia comenzó el 1° de agosto de 2023. Aquel día se fundó la Peña Ibérica para reunir a los fanáticos del Torito de Mataderos que residen en España. Al momento de elegir el nombre, no dudaron: “Julio Serrano jugaba en Slovan Bratislava de Eslovaquia, fue campeón y tenía edad para quedarse en Europa, pero decidió volver Chicago para jugar en la B Metropolitana en 2010. Perdió la final con Defensores de Belgrano y al otro año fue clave en el equipo que le ganó a Chacarita la Promoción. Él es un ídolo de verdad y 100% de Chicago”, le explicó a C5N.com Rodrigo Suárez, nacido y criado en el barrio porteño de Villa Lugano, pero que actualmente vive en Tarragona, una ciudad de Cataluña.

Los hinchas verdinegros que viven en España se nuclearon en este grupo, que creció semana a semana y con siete meses de vida cuenta con 79 miembros. Entre ellos está Federico Tallarico, periodista que tiene 31 años y vive en Valencia desde fines de 2022. Viajó allí con su esposa, Micaela, y la mascota de la familia, el perro Hércules. Dentro de las valijas, se llevó dos tesoros: la camiseta de Chicago y la bandera “Único”, que habitualmente estaba colgada en el estadio de Mataderos. “Pensé que iba a mermar un poco la pasión, pero fue todo lo contrario. Salís a la calle y si te encontrás con un hincha, que es como encontrarte con un amigo de toda la vida pese a que no lo conocés. Formar parte de la peña es un orgullo. El objetivo es propagar a Chicago en España y lo estamos logrando. ¡Eso es impagable!”, le contó a este medio.

La Peña Ibérica cumple dos funciones: romper con los 10 mil kilómetros de distancia con Mataderos y mantener latente el fanatismo por Nueva Chicago. Tras la abrupta separación de las raíces, el encuentro con personas vinculadas a la misma pasión potencia los lazos de amistad y el amor por una camiseta. “Estaba pasando un momento muy duro a nivel familiar con mi hijo, viví muchos meses en un hospital. De hecho, formé la peña con los chicos desde ahí. En ese momento, hablaba mucho con Edgardo Calegari, quien fue mascota en el equipo de 1981 que logró el ascenso a Primera División y su familia está muy ligada al club. Todos los días me contaba historias de esa época. Así que la peña, los pibes y Chicago me dieron vida, me salvó la cabeza en el peor momento de mi vida”, describió Suárez, de 37 años, acompañado por su hijo Amador y su mujer Bárbara.

Peña de Chicago en España Los integrantes de la Peña Ibérica de Nueva Chicago en España. Peña Ibérica de Nueva Chicago

A fin de año, se originó un gran sueño, que consistía en la visita de Julio Serrano a España en los primeros meses de 2024. A este gran objetivo se sumó un desafío que parecía inalcanzable: que pudiera jugar un partido para recibir un homenaje de los integrantes de la Peña Ibérica. “Surgió como una locura. Hablamos con el Negro y le dimos para adelante. Primero sacamos el pasaje, la Peña juntó el dinero y luego me puse en contacto con la gente del club Montcada, que juega en la Primera División de Cataluña y tengo contacto porque soy sponsor. Pensé en qué lindo sería que pudiera jugar ante su gente, ‘un retiro’ o un partido homenaje, porque Julio dice que no se va a retirar nunca”, detalló Suárez, quien está a punto de abrir un bar, que tendrá varias camisetas de fútbol entre las que brillará la de Serrano en Chicago.

Para darle forma a esta aventura tuvieron que cumplir con diversos trámites, que enumeran desde Barcelona: “Pedir el pase a Defensores de Campana, donde Serrano estaba fichado para el Regional. Luego ese pase tuvimos que hablar con Agremiados y esperar que apareciera como libre en el sistema. Una vez que estuvo se hizo el pre-fichaje en España, con un seguro médico, y luego el mismo jueves que llegó al país, fuimos a la clínica y le hicieron la revisión médica. Se subió a la Federación Catalana y al día siguiente estaba para jugar”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Peña Ibérica "Julio César Serrano" (@nuevachicagoesp)

Julio Serrano, que trabaja en las Inferiores de Chicago, recibió el permiso de la dirigencia que lidera Tito Guerra y arribó a España el 15 de febrero. “Cuando me comentaron la posibilidad de viajar me sorprendió, aunque no dudé en ningún momento. ¡Me parece una locura lo que están haciendo estos hinchas de Chicago! Desde que pisé el suelo español me demostraron un cariño enorme. Si bien no me pude retirar con la camiseta de Chicago, que me hubiese encantado, disfruto mucho de lo que hizo la gente de la peña por mí”, destacó, en diálogo con C5N, el mediocampista que jugó más de 250 encuentros en el Torito y también jugó en Sacachispas, Almagro, Instituto, Estudiantes de Caseros y Atlanta, entre otros.

El sábado 24 de febrero fue el gran día para Serrano y los integrantes de la Peña Ibérica. En el estadio La Ferrería, Montcada se enfrentó con Mollet por el torneo de Cataluña. Allí Rodrigo Suárez y otros residentes de Barcelona recibieron a los fanáticos de Chicago del resto de España: Fede Tallarico, Tatiana Copranese y Damián Chico (desde Valencia), Calegari, Eduardo y Gabriel Reimer (Mallorca), Jorge Martínez y José María “Polaco” Albrieu (Madrid), Gabriel Barrientos (Islas Canarias), Emiliano Ruiz (Zaragoza), Sebastián Peluffo (Teruel) y Sergio Noguera (Lleida). Y hasta apareció un fanático que vive en Dinamarca, Juan Martínez. “Es difícil explicar lo que se siente. De verlo en Argentina a estar jugando en España con nosotros en la tribuna fue algo impensado. Ningún club del fútbol argentino hizo algo así de traer a un jugador para homenajearlo de esta manera”, relató Tallarico desde el Viejo Continente.

Los hinchas llegaron con banderas, gorros, camperas y camisetas de Chicago más un bombo y un redoblante. Se instalaron en la tribuna local y cantaron temas provenientes de la República de Mataderos. Si hasta se animaron a ponerle presión al entrenador de Montcada para que hiciera entrar al número 11: “¡Ponelo al Negro, la puta que lo parió!”. Y ese momento, que tanto se anheló, ocurrió: Julio César Serrano ingresó en el segundo tiempo y se generó una tarde imborrable, de ésas que se relatarán por años y se trasvasarán de generación en generación en su familia, en la de los hinchas presentes en el estadio y también en la historia de Nueva Chicago.

Serrano en Montcada Peña Ibérica Julio Serrano

El propio futbolista, que festejó el triunfo por 2-1 de Montcada, expuso su reacción ante la ovación de los hinchas desde la tribuna y también lo que significó este viaje a España: “La sensación fue de emoción. Estar tan lejos de Buenos Aires o de Mataderos, y que haya tantos hinchas de Chicago dispersos y que se hayan juntado para hacer la peña y esta locura de verme jugar. Fue emocionante. Significa que en algún punto hice bien las cosas. Vieron el esfuerzo y el respeto que tuve por la camiseta que amo”.

Del otro lado, desde la platea transformada en popular, Rodrigo Suárez le puso palabras a este sueño cumplido: “Entró un rato y pudimos hacer la fiesta con la peña. Disfrutamos verlo correr porque el porte de jugador lo va a tener toda la vida. La verdad es que nos da mucho más orgullo. A la gente la sabés reconocer. Julio es lo que es, una persona genuina, sencilla, agradecida. Creo que no tiene magnitud de lo que significa para Chicago. Realmente una buena persona. En estos días vivió cerca de mi casa. Puedo decir que llegó un ídolo y el 12 se me va un amigo a Buenos Aires. Después de todo lo que pasó, es un regalo de Dios vivir esto”.

Ovación a Julio Serrano en España La ovación de los fanáticos de Chicago a Serrano en España. Peña Ibérica Julio Serrano

La trayectoria de Julio César Serrano

Julio Serrano vistió 12 camisetas a lo largo de su carrera, que comenzó en Sacachispas y luego pasó a jugar a Nueva Chicago, donde se convirtió en un referente de los hinchas por su calidad y el sentimiento que lo une a la institución. Además, en el fútbol argentino es recordado por el golazo que le hizo a Racing en el Apertura 2001.

Sacachispas

Nueva Chicago

Almagro

Instituto

Slovan Bratislava (Eslovaquia)

Estudiantes de Caseros

Atlanta

UAI Urquiza

Lamadrid

Puerto Nuevo

Defensores de Campana

Montcada (España)