Alarma en River: Fausto Vera se desgarró y se perdería el Superclásico contra Boca

El mediocampista del Millonario ingresó en el triunfo sobre Belgrano, pero salió tras apenas 14 minutos por la lesión en el isquiotibial derecho. El partido ante el Xeneize se jugará el 1° de noviembre.

Fausto Vera sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho en el partido entre River y Belgrano , en el que el Millonario mostró una gran versión y goleó 3-0 al Pirata por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. De esta manera, el mediocampista quedó descartado del encuentro con Racing de este fin de semana y tampoco llegaría a jugar contra Boca por el Superclásico.

Fuentes del club de Núñez confirmaron la lesión del jugador en diálogo con C5N , que se produjo después de que ingresara al partido en el estadio Mario Alberto Kempes desde el banco de suplentes. El futbolista entró a los 23 minutos por Tobías Andrada , pero se retiró a los 37 reemplazado por Juan Cruz Meza tras advertir el inconveniente muscular.

El desgarro ocurrió luego de que Vera cediera la pelota hacia un costado luego de un cambio de ritmo en la mitad de la cancha. Tras ese momento, se agarró la parte posterior del muslo con visibles muestras de dolor y le pidió al entrenador Leonardo Ponzio ser sustituido.

En tal sentido, el futbolista de 26 años se realizó estudios médicos que confirmaron la rotura muscular y generó preocupación en la institución ya que quedó descartado del cruce con Racing en el Monumental , previsto para el domingo desde las 19:15 por la fecha 14 del Clausura.

En tanto, desde el club manifestaron a este medio la incertidumbre por si estará disponible para enfrentar a Boca, aunque no llegaría: "No sabemos lo del Superclásico, pero posiblemente le lleve unas tres semanas. Veremos cómo evoluciona". El encuentro ante el Xeneize se disputará el 1° de noviembre a partir de las 15 en la Bombonera por la jornada 15, mientras que luego los de Núñez cerrarán su participación en la fase regular del torneo contra Aldosivi en Mar del Plata.

La lesión se trata de otro golpe para el futbolista, ya que además se había perdido el partido contra Boca llevado adelante en el Monumental en abril por un esguince en la rodilla derecha que sufrió contra Carabobo por la Copa Sudamericana. En aquel Superclásico, el Millonario había perdido 1-0 con un gol de Leandro Paredes de penal.

El futbolista fue titular en seis de los siete partidos del Millonario en lo que va del ciclo de Ponzio, aunque con Belgrano fue suplente debido a la vuelta de Aníbal Moreno al mediocampo tras recuperarse de una discopatía lumbar que lo mantuvo marginado durante casi dos meses, por lo que en principio el DT del conjunto de Núñez prioriza al exjugador de Racing sobre Vera.

El jugador fue presentado en River en diciembre de 2025 tras arribar a préstamo por un año proveniente de Atlético Mineiro con un cargo de u$s500.000 y una opción de compra de u$s4.000.000, por lo que la dirigencia deberá resolver su continuidad a fines de año. Por lo pronto, lleva disputados 34 partidos en el equipo y un gol anotado.