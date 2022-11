Stade de Reims derrotó en casa 1-0 a Nantes

La figura del partido fue Folarin Balogun. El delantero de Stade de Reims mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 5 veces al arco contrario.

Alban Lafont fue otro de los jugadores destacados. El guardameta de Nantes mostró su calidad al contener 9 disparos.

Varias infracciones en mitad de campo obligaron a cortar el ritmo del juego. Hubo gran cantidad de amonestados: Jens-Lys Cajuste, Nicolas Pallois, Ludovic Blas, Antoine Kombouaré, Samuel Moutoussamy y Noah Holm. Nicolas Pallois fue expulsado al recibir su segunda amarilla, en el minuto 54 del segundo tiempo.

El estratega de Stade de Reims, Will Still, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Yehvann Diouf en el arco; Alexis Flips, Emmanuel Agbadou, Yunis Abdelhamid y Thibault De Smet en la línea defensiva; Azor Matusiwa, Jens-Lys Cajuste, Junya Ito, Kamory Doumbia y Arber Zeneli en el medio; y Folarin Balogun en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Antoine Kombouaré salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Alban Lafont bajo los tres palos; Fabien Centonze, Jean-Charles Castelletto, Nicolas Pallois y Quentin Merlin en defensa; Andrei Girotto, Ludovic Blas, Moussa Sissoko, Pedro Chirivella y Moses Simon en la mitad de cancha; y Mostafa Mohamed en la delantera.

Ruddy Buquet fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Auguste Delaune.

En la siguiente jornada Stade de Reims se enfrentará de visitante ante Montpellier y Nantes disputarán el juego de local frente a Ajaccio AC.

Con este resultado, el anfitrión acumula 16 puntos a lo largo del certamen y ocupa el décimo primer puesto. Por su parte, la visita suma 12 unidades y se ubica en el décimo sexto lugar.

