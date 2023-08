Sorpresa: Lionel Messi se va de la MLS a días de su debut en Estados Unidos

Selección argentina Lionel Messi festejos Mundial Qatar 2022 Télam

El jueves 7 de septiembre, cuando la Selección argentina reciba a Ecuador en el Monumental, será el primer partido oficial como campeones del mundo. El internacional colombiano Wilmar Roldán fue designado para arbitrar el partido entre los argentinos y ecuatorianos.

Por su parte, el uruguayo Esteban Ostojich será el encargado de impartir justicia en el encuentro de segunda fecha entre el campeón del mundo en Qatar 2022 y su par de Bolivia, en el estadio Hernando Siles, de La Paz, el martes 12.

En ese contexto, la Selección argentina jugará frente a Paraguay y Perú en octubre: el primer encuentro se disputará en suelo argentino el próximo 12 de octubre a partir de las 21, día que será feriado nacional a causa del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

En tanto, la siguiente fecha se jugará el martes 17 de octubre cuando, desde las 21 de Perú (las 23 de Argentina), el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni dispute el choque en Lima.

La repudiada decisión de la MLS tras del debut de Lionel Messi

Lionel Messi finalmente debutó en la Major League Soccer (MLS) con la camiseta del Inter Miami ante New York Red Bull con un partido ideal. Sin embargo, la felicidad de los fanáticos no fue total: la cuenta oficial del torneo publicó el equipo ideal de la fecha y despertó el repudio de muchos.

Si bien el rosarino llegó a Estados Unidos hace más de un mes y ya se coronó campeón en la League Cup y clasificó al equipo rosa a la final del US Open Cup, le restaba hacer su presentación en la MLS, donde el equipo ahora dirigido por Gerardo “Tata” Martino estaba en el fondo de la tabla de posiciones.

Sin embargo, con la llegada del campeón del mundo todo cambió: debutó el último fin de semana y si bien ingresó recién a los 15 minutos del segundo tiempo, fue fundamental para la victoria ya que fue el autor del segundo gol.

Tras el cierre de la jornada, y como es habitual en Estados Unidos, la MLS seleccionó a los mejores jugadores de la fecha y armó el “once ideal”, despertando la indignación de los fanáticos de Leo.

Es que, entre “los mejores” de la fecha 28 hay una gran cuota argentina, como la presencia de Luciano Acosta (Cincinnati), Thiago Almada (Atlanta United) y Facundo Torres (Orlando City), y hasta Martino, seleccionado como el entrenador de la jornada. Pero no está nada más ni nada menos que Messi.

Al publicar la imagen, varios hinchas se preguntaron por qué no estaba el campeón del mundo, que no prestaron atención a un pequeño detalle: la MLS no colocó a Leo entre los titulares de la fecha, pero sí figuraba entre los suplentes.

Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi con el Inter Miami

Tras el debut con victoria en la MLS, el Inter Miami de Lionel Messi jugará el próximo partido será contra Nashville, por la fecha 29, el mismo rival que enfrentó en la final de la Leagues Cup que coronó por primera vez en su historia a la franquicia de la Florida.

El choque será el próximo miércoles 30 de agosto a las 20:30 (horario de la Argentina) en el DRV PNK Stadium.