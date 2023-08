A más de un mes de haber llegado a Estados Unidos, Lionel Messi vive un gran presente, donde no solo ya ganó el título de la League Cup y clasificó a Inter Miami para disputar la final en la US Open Cup , sin embargo, la familia rosarina está viviendo un difícil momento en Miami. ¿Qué pasó?

Es que, a pesar de estar recibiendo todo el cariño de los fanáticos de los hinchas de Florida , el futbolista y Antonela Roccuzzo aún no logró encontrar una casa en base a sus necesidades.

En la actualidad, la familia argentina recientemente llegada a Miami vive en un departamento de un edificio de lujo, sin embargo, su intención es mudarse de allí y buscar otro lugar, pero la mudanza está más complicada de lo que parecía.

El difícil momento que vive Lionel Messi y su familia en Miami

El periodista argentino radicado en el norte del continente, Javier Ceriani, habló en Implacables por elnueve y contó detalles de por qué la familia Messi no pudieron adquirir una casa.

“Todavía no encontraron su nidito de amor, o sea, todavía no encontraron la casa donde quieren vivir. Están rentando”, explicó el periodista y se animó a dar detalles de que esta situación para el campeón del mundo “es un problema porque él no quiere siquiera subir en un elevador de la Torre Porche y que alguien le diga ‘Hola, Messi. ¿Cómo estás?’”.

Ceriani afirmó que el ex-Barcelona “está harto”, ya que quiere tener su casa para que “cuando él llegue no le hable nadie que no sea su familia”. “Estos edificios, por más glamorosos que sean, de millones de dólares que valen, siempre te encontrás a alguien en el elevador, en el lobby, en seguridad, el que cuida la piscina…”, agregó.

Al mismo tiempo, detalló que el matrimonio argentino “quieren una supercasa en la que no haya más que su seguridad y su familia”. “Eso ya lo tienen planeado, pero está complicado. En Miami está complicado comprar una casa de ese tipo porque hay un sobreprecio enorme”, aseguró el periodista.

La drástica decisión que tomó el Inter Miami para reforzar la seguridad de Lionel Messi

Lionel Messi generó una revolución en Estados Unidos al aceptar la propuesta de Inter Miami. La presencia del 10 incrementó la cantidad de hinchas en los estadios y también la expectativa por acercarse. Ante esta situación, el club norteamericano decidió contratar a un guardaespaldas para el mejor jugador del mundo.

El conjunto de La Florida incorporó a Yassine Cheukko, un exsoldado del ejército de los Estados Unidos, que formó parte del cuerpo de marines y también intervino en combates en Irak y Afganistán.

Messi y su guardaespalda Inter Miami

Cheukko acompaña a Messi a todos lados para preservar su integridad física. A tal punto que, según difundieron medios de EEUU, cuenta con un equipo de 50 personas que se encarga de proteger a la Pulga y su familia.

El encargado de la seguridad de Messi tiene una gran trayectoria en la práctica de artes marciales, taekwondo, boxeo y hasta llegó a competir en la MMA (Artes Marciales Mixtas). Así, el ídolo argentino está bien custodiado.