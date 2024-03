Sergio Berni explicó por qué no vuelven los hinchas visitantes a las canchas de fútbol

A casi 11 años de la ausencia de las hinchadas visitantes en los estadios de fútbol argentino, el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, explicó por qué se adaptó dicha medida y no se volvió a la presencia de ambas parcialidades en los partidos de Primera División y ascenso .

“Esto se acabó hasta que la AFA y la APREVIDE (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) nos garanticen que no haya más violencia”, aseguró en aquella oportunidad el entonces el Ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal.

Pese a que se tomaron diversas medidas para poder revertir la determinación, los hechos de violencia no cesaron y peor, ya que las peleas no solo se dan con los públicos de ambos clubes, sino también en las internas de las barras.

Y más allá que la se volvió a poner en discusión el regreso de los colores de dos clubes en un mismo estadio en el último tiempo, Berni explicó por qué no se pudo dar ese hecho.

Sergio Berni responsabilizó a los “equipos grandes” por la ausencia de los hinchas visitantes

Más allá que la ausencia de los hinchas visitantes se siente por el color y el ambiente que se vive en las tribunas, también representa una gran pérdida económica en los clubes por la venta de entradas.

Sin embargo, el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, responsabilizó a los clubes denominados “grandes” como los principales equipos que ponen el grito en el cielo cada vez que se toca el tema.

“El fútbol es un gran negocio y si no hay visitantes no es porque haya miedo, sino porque los clubes grandes no quieren. Es la verdad. Yo no lo digo, lo dicen los clubes grandes”, admitió en diálogo con Radio Continental.

Y explicó: “Si hoy le decís a Boca, River, Independiente, Racing y a todos los grandes que vamos a volver al público visitante te dicen: ‘Magoya’”. En ese sentido, aseguró que se niegan de recibir a los hinchas visitantes “por una cuestión de capacidad”.

“Tienen el problema de que muchísimos socios quedan afuera. Esto vino a resolverles esa queja de los socios de no poder asistir a la cancha”, destacó y dejó en claro que en la Provincia no hay impedimentos para que se concrete el regreso de los visitantes y dejó como ejemplo los partidos de las Copas tanto internacionales como la Copa Argentina, entre otras