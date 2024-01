Selección argentina: se confirmaron los rivales en la gira asiática de marzo

La Selección, dirigida técnicamente por Lionel Scaloni , enfrentará a Nigeria, que ocupa el puesto 42 del ranking de la FIFA, en el estadio Olympics Sports Center de la ciudad de Hangzhou y después se cruzará con Costa de Marfil, que se encuentra en el 49° lugar de la clasificación, en el Workers' Stadium de Beijing . Todavía no se dieron a conocer los días y horarios de los encuentros.

Con los amistosos, Argentina tendrá a dos rivales que compiten en la Copa de África y que accedieron a los cuartos de final, debido a que los nigerianos eliminaron a Camerún en la instancia previa por 2-0, mientras que Costa de Marfil venció 5-4 en la tanda de penales a Senegal luego de haber empatado 1-1.

De esta forma, la albiceleste, que se consagró campeón en el Mundial Qatar 2022 afrontará dos compromisos para ajustar detalles para la Copa América de Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio, en el que defenderá el título obtenido contra Brasil en 2021 en Río de Janeiro.

Selección argentina amistosos marzo La publicación de la Selección argentina en redes sociales. X

Lionel Scaloni: "No me extrañaría que Messi quiera jugar el Mundial 2026"

El entrenador argentino Lionel Scaloni consideró que el capitán de la Selección, Lionel Messi, podría querer jugar el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En un reportaje que concedió a la revista Marca de España, el DT detalló sobre el futbolista rosarino: "Hay jugadores que han jugado con esa edad y en el caso de él no me extrañaría. Pero falta tanto y hoy en el fútbol el tiempo pasa rapidísimo y cuando te das cuenta... Yo creo que sí. A nivel físico no tengo dudas, sólo a nivel mental y eso depende de cómo esté él".

Agregó que la participación del capitán de la Selección argentina en el próximo Mundial dependerá del factor mental y de las ganas concretas que tenga para competir.

Hasta ahora se presume que Messi se despedirá de la Selección tras jugar la Copa América, pero Scaloni volvió a esperanzar a los fanáticos con sus afirmaciones. Reconoció que un retiro del astro argentino del seleccionado "dolerá un montón", al igual que las despedidas de Ángel Di María y Nicolás Otamendi.