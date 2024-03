Selección argentina: Lisandro Martínez fue convocado para los amistosos con El Salvador y Costa Rica

Lisandro Martínez tuit Selección La publicación de la Selección sobre la convocatoria a Lisandro Martínez. X

Martínez, de 26 años, tuvo dos lesiones que lo dejaron fuera de varios partidos de la Premier League con Manchester United. Además, en la parte defensiva, el futbolista de Boca Nicolás Valentini fue convocado en lugar del ex jugador de San Lorenzo y actual defensor de Bournemouth, Marcos Senesi, quien sufrió un desgarro.

De esta manera, la albiceleste comenzará a prepararse para los amistosos que se realizarán en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, en el caso del cruce con El Salvador, mientras que el partido con Costa Rica se jugará en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles.