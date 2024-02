Según un astrólogo, Edison Cavani es víctima de "magia negra"

El astrólogo Giorgio Armas, confeso hincha de Boca, afirmó que el delantero uruguayo de 37 años Edinson Cavani es víctima de magia negra , lo que le impide desempeñase satisfactoriamente en el campo de juego. "Él está muy bien aspectado, le hicimos muy buen debut astrológico , no es para que no haga goles. Imposible . Por eso yo creo que se trata de un trabajo que le hicieron en Argentina para que le vaya mal y no tenga éxito en Boca", afirmó Armas.

En comunicación Olé, Armas consideró que Boca está "muy mal" y "muy bajoneado" en término energéticos. "Con Lanús fue una locura. Espero que en el superclásico se vean las cosas y hacer un partido digno. Necesito que la gente haga fuerza para levantarlo porque es muy fuerte lo que le pasa. No sé qué es, porque queda mano a mano en el arco y no puede convertir. La gente me tiene que ayudar. Hay que unirse y dejarse de joder. No hay que criticar, hay que unirse", pidió Armas.

El presente futbolístico de Cavani es igual de pobre que el de Boca Juniors. El delantero tras 22 presentaciones en el club solo convirtió 3 goles y en lo que va del torneo local aún no convirtió. Más allá de rachas, en los últimos partidos el jugador oriundo de Salto falló goles que parecían imposibles de errar. Para peor, los Xeneizes no levantan cabeza en el torneo local y sólo ganaron 2 de los últimos 6 partidos, con escaso volumen de juego.

En el club de la Rivera había una enorme expectativa con la llegada del uruguayo, quién tras sus pasos por el Manchester United inglés y el francés Paris Saint Germain prometía goles y un salto de calidad notable para el equipo. El propio presidente de Boca, Juan Román Riquelme, consideró que el pase de Cavani fue el jugador más importante de la historia del fútbol argentino.