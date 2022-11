Se suicidó otro juvenil de Aldosivi luego de quedar libre

El futbolista de 20 años, oriundo de Salta, era defensor de la cuarta división de club marplatense, pero al no ser tenido en cuenta tomó la trágica determinación. Actualmente, residía en la Ciudad de Buenos Aires, donde había llegado hacía unos días.

Tras un llamado al 911, personal de la Comisaría Vecinal 9 C de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se trasladó anoche hasta la calle Primera Junta al 4000, en el barrio de Parque Avellaneda, por una persona ahorcada.

Un amigo de la víctima fatal fue quien logró el acceso de los agentes, quienes al ingresar pudieron constatar que había un joven ahorcado, “con soga al cuello y atada a un tirante del techo”, según detalló el reporte policial.

“Un futbolista de la 4ta división de Aldosivi se suicidó en Buenos Aires luego de quedar libre. El conjunto marplatense se puso a disposición y está en constante comunicación con la familia del jugador”, informó el periodista de C5N, Ignacio Genovart. Rebollo, de era categoría 2002, pasó por las inferiores de Atlético Tucumán y Platense.

Tras conocerse la noticia, el Tiburón emitió un comunicado a través de las redes sociales donde expresaron sus condolencias a la familia del salteño. Además, advirtieron que en la jornada de este jueves se suspenden las actividades en el predio por duelo.

El mensaje de José Rebollo, padre de Samuel

A través de sus redes sociales, el papá de Samuel Rebollo expresó su dolor tras conocer la decisión de su hijo.

El posteo del papá de Samuel Rebollo tras la noticia del suicidio del juvenil

“Dejaste un dolor que no se curará jamás mi negrito, solo le pido a Dios y a la Virgencita que me dé fuerzas para seguir en esta pesadilla”, señaló José Rebollo en su Facebook y agregó: “Voy a buscarte hijo por tu descanso eterno!”.

Segundo suicido en Aldosivi en dos años

La muerte de Rebollo se suma a la misma decisión que tomó en 2020 el juvenil Leandro Latorre luego de que desde el conjunto marplatense le informaron que no iba a ser tenido en cuenta en el club.

El joven de 18 años había fue encontrado muerto en el patio de su casa a pocos días de recibir la noticia de su desvinculación.

Leandro Latorre Aldosivi Leandro Latorre se suicidó en 2020 tras quedar libre de Aldosivi

Antes de quitarse la vida, Latorre había dejado una carta y audios en el teléfono sus familiares explicando los motivos de su decisión. “En estos él les saca la culpa a todos, pero hace alusión al gran dolor que tenía por lo que le había pasado en Aldosivi, por cómo se sentía. Nos expresó que se sentía inútil, inservible, cansado. Esos fueron sus motivos", había manifestado Andrea, la madre en una entrevista

“Antes de que se vaya a mí se me llenó la cabeza de preguntas, porque uno sabe lo difícil que es llegar. Me costó aceptar la decisión del club de dejarlo libre y mucho más el mal trato del coordinador. Me refiero a Fabio Radaelli. Si puedo responsabilizar al club tal vez haya sido la manera en que se manejaron. Ellos lo mandaron a la casa y nunca lo llamaron a Leandro para ver cómo estaba. Él estuvo los últimos cuatro meses en Mar del Plata viviendo en un departamento solo y la psicóloga nunca se acercó a verlo", subrayó.