Se filtró una imperdible reflexión de Scaloni post derrota con Arabia Saudita en el Mundial de Qatar

De manera inesperada, el equipo nacional cortó con una racha de partidos sin perder y justo en el torneo más importante: el mundial. Ese fue un golazo entre uno de los partidos que podría haber sido victoria. Fue 2 a 1 para Arabia Saudita en el primer partido del Grupo C.

En un fragmento de Elijo Creer, la película relatada por Ricardo Darín, se puede ver esa parte que emociona a todas de Scaloni viajando en la parte de atrás de un micro. “Muchachos, ustedes explíquenme del minuto 48 al 53, ¿nos puede explicar alguno de ustedes?”, inició.

“No tenían respuesta. Ota me dijo ‘no sé, no sabemos qué hacer’. Yo sí tengo explicación… Por más que nosotros hacía 36 partidos que no perdíamos, el contexto de la cultura argentina es el mismo, porque hasta la gente empezó a cantar después del minuto 15, al minuto 32. La gente estaba golpeada. Vos podés laburar lo que quieras, pero tenés que estar acostumbrado a perder, tenemos que saber que podemos perder”, agregó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/sudanalytics_/status/1748727337691095354&partner=&hide_thread=false Mirá lo que es este video INÉDITO de LIONEL SCALONI hablando en Qatar post derrota ante Arabia Saudita.



“Cuidado si nos reponemos, cuidado. Porque si te repones de este mazazo decís: ‘amigo, ahora no hay quien nos pare’”.



ESPECTACULAR. pic.twitter.com/k3eVtEnbVq — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 20, 2024

Pero luego resaltó: “Primero, hace un montón de años que no ganamos nada. Y segundo, que forma parte del juego y del aprendizaje. La puta madre, si no es muy fácil. Nadie va a jugar tranquilo. Nadie nunca va a jugar tranquilo. Mejor de las condiciones que llegamos no había. Lamentablemente, o positivamente, pasó y si pasa por los puntos y nos reponemos, quedate tranquilo que vamos y competimos”.

Y la frase final impactó a todos: “Y cuidado, cuidado si nos reponemos. Porque después de recibir este mazazo te repones y decís ‘amigo, ahora no hay quien nos pare’. Pero lo importante es reponerse. Pero no de lo futbolístico, porque de lo futbolístico nos vamos a reponer, no tengo dudas, jugamos bien todos”.

Lionel Messi y Ángel Di María quieren jugar los Juegos Olímpicos de París: el plan de AFA

Lionel Messi y Ángel Di María le comunicaron a la AFA que quieren disputar los Juegos Olímpicos París 2024 en el caso que la Selección Sub 23 dirigida por Javier Mascherano logre el boleto. Es por ello que las autoridades de la casa madre del fútbol argentino están trabajando en la logística para que esto sea posible.

En las puertas del Preolímpico Sub23 de Venezuela, que comienza este sábado y en el que Argentina debutará este domingo, los dirigidos por Mascherano contarán con una motivación extra para buscar la plaza olímpica. Según confirmó DSports, la Selección argentina podría contar con jugadores Sub 23 y Sub 20 en las convocatorias para los amistosos contra China para comenzar a amalgamar al grupo.

Además de los amistosos de la mayor, en caso de confirmarse que Argentina tendrá su lugar en París, se espera que se diagramen partidos para los Sub 23 y Sub 20 de los cuales también podrían participar Messi y Di María.