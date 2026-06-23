23 de junio de 2026 Inicio
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Se hicieron millonarios con el Prode del Mundial 2026: cuánto dínero ganaron

Dos afortunados apostaron en el tradicional juego organizado por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y se repartieron un pozo mayor a seis cifras. La combinación incluyó el marcador exacto de cuatro partidos del certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

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Dos ganadores del Prode del Mundial.

Dos ganadores del Prode del Mundial.

Hay dos argentinos que no solo gritaron los goles de Lionel Messi en el Mundial 2026, ya que debido a acercar cuatro resultados exactos en el prode organizado por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires se hicieron en millonarios al repartirse un pozo mayor a $16 millones.

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Las boletas de los ganadores estuvieron registradas en los barrios porteños de Mataderos y Villa Devoto, donde se apersonaron para dar a conocer sus pronósticos mundialistas.

Los apostadores ganadores no solo festejaron los goles de Messi en el Mundial.

Los apostadores ganadores no solo festejaron los goles de Messi en el Mundial.

Los resultados que tuvieron que acertar para quedarse con el pozo millonario incluyó la combinación de los siguientes partidos: Estados Unidos-Australia (2-0), Escocia-Marruecos (0-1), Brasil-Haití (3-0) y Paraguay-Turquía (1-0). Gracias a su perspicaz intuición, cada uno se alzó con un premio de $8.038.440.

Prode Mundial de la Lotería de la Ciudad: cómo se juega

La información oficial marca que, durante la fase de grupos, cada jugada tiene un costo de $2.000 y reúne cuatro partidos específicos. Para ganar, el objetivo es claro: es necesario acertar el resultado exacto de todos los encuentros de esa tarjeta.

Luego de que el Evento N°10 quede vacante, el pozo acumulado se trasladó al siguiente y supera los $5 millones Los resultados a acertar en este caso eran los de Argentina vs. Austria, Francia vs. Irak, Noruega vs. Senegal y Jordania vs. Argelia.

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