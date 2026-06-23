Qué dijo el periodista argentino que festejó con Messi el segundo gol contra Austria El cronista de TyC Sports reveló los detalles detrás de la foto que recorrió el mundo y confesó la enorme emoción que sintió. Por Agregar C5N en









El periodista de TyC Sports contó la situación que vivió con el astro argentino.

Joaquín Bruno se convirtió en el centro de todas las miradas tras protagonizar un momento que cualquier futbolero desearía vivir. En pleno festejo por el segundo tanto albiceleste frente a Austria, Lionel Messi se dirigió hacia la posición del cronista de TyC Sports para chocar sus palmas y festejar juntos, una secuencia que rápidamente se volvió viral. Al respecto, el protagonista bajó los decibeles y remarcó en Puro Show: “El protagonista fue Messi. Yo humildemente me voy a poner bien abajo”.

El periodista detalló que todo se originó de forma totalmente imprevista tras la agónica conversión del seleccionado nacional en la Copa del Mundo. “La verdad que una locura, una situación extraordinaria, impensada, inimaginable. Ni en mis mejores sueños me imaginaba que se podía dar esto”, confesó conmovido al recordar la secuencia en la que el capitán del equipo comaprtió la alegría con él.

En su relato, Bruno admitió que la euforia del partido lo desbordó por completo y lo hizo olvidar temporalmente sus obligaciones laborales. “Fue un grito de gol de un periodista que dejó bien de lado su lado periodístico para encarnar el rol de hincha, gritando un gol sobre la hora de la Selección en un Mundial y de Messi”, describió sobre el instante previo a cruzar miradas con el Diez. “Se dio el momento mágico, que él me ve. Tenemos un par de segundos mirándonos, él me ve festejando y viene ahí donde estaba yo, me choca las palmas, nos chocamos los dos las palmas y quedó la foto de mi vida”, sumó.

Finalmente, al dimensionar el impacto de la jugada y la repercusión global de la imagen, el cronista reconoció que todavía está asimilando la magnitud del hecho. “Seguramente vayan pasando las horas y me ayudarán a caer”, reflexionó, dejando en claro que se trata de un hito absoluto en su carrera: “Sin duda que es el día más importante de mi vida periodística, de laburo ni hablar. Lo de hoy no te lo puedo explicar con palabras porque todavía no las encuentro del todo”.

Quién es Joaquín Bruno, el periodista que festejó el segundo gol con Messi ante Austria Joaquín Bruno es un reconocido periodista deportivo argentino que se desempeña como cronista de campo de juego y enviado especial en la señal de TyC Sports. Con una extensa trayectoria cubriendo el día a día de los clubes de Primera División y la actualidad de los futbolistas locales, se consolidó como una de las caras visibles y familiares de las transmisiones deportivas en el país, ganándose el respeto de sus colegas y el cariño de los televidentes.