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23 de junio de 2026 Inicio

Lionel Messi metió goles en 288 de los 365 días del año: en qué fechas le falta convertir

El capitán de la Selección argentina le restan algunas jornadas para completar todos los días del calendario con, al menos, un festejo.

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Lionel Messi convirtió goles 288 de los 366 días del año: en qué fechas les falta mojar

Lionel Messi convirtió goles 288 de los 366 días del año: en qué fechas les falta mojar

Los números de Lionel Messi siguen desafiando cualquier lógica estadística. Dueño de una inmensa cantidad de títulos, premios y récords, su capacidad de convertir goles en prácticamente cualquier día del calendario vuelve a ponerlo en un lugar único en la historia del fútbol mundial.

La Selección cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio a las 23 horas ante Jordania.
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El dato, difundido por el periodista especializado en estadísticas Carlos Arasaki, expone una dimensión pocas veces vista en el deporte de elite. Según el relevamiento publicado en X, Messi hizo goles en 288 de los 366 días del año, lo que lo deja a solo 78 jornadas sin anotaciones para completar el calendario completo.

“El 27 de junio puede tachar un día más”, señaló el analista en su publicación, que rápidamente se viralizó entre fanáticos y cuentas especializadas.

Los días en los que Messi hizo goles: cuántos tantos convirtió

De acuerdo al registro elaborado por Carlos Arasaki, estos son los días del calendario en los que Messi anotó y la cantidad de goles en cada uno:

  • Enero: 4 (2), 5 (1), 6 (9), 7 (1), 8 (5), 9 (6), 10 (3), 11 (6), 12 (3), 13 (2), 14 (2), 15 (3), 16 (5), 17 (3), 18 (3), 19 (3), 20 (1), 21 (3), 22 (6), 23 (2), 24 (5), 25 (1), 26 (3), 27 (6), 28 (1), 29 (4), 30 (4), 31 (1).

  • Febrero: 1 (7), 2 (2), 3 (4), 4 (3), 5 (3), 6 (2), 7 (1), 8 (1), 9 (3), 10 (1), 11 (3), 12 (1), 13 (2), 14 (2), 15 (5), 16 (4), 17 (2), 18 (2), 19 (8), 20 (4), 21 (1), 22 (5), 23 (6), 24 (5), 25 (2), 26 (4), 27 (2), 28 (2), 29 (3).

  • Marzo: 1 (6), 2 (5), 3 (3), 4 (5), 6 (4), 7 (9), 8 (6), 9 (2), 10 (4), 11 (3), 12 (4), 13 (4), 14 (7), 15 (2), 16 (5), 17 (9), 18 (2), 19 (2), 20 (3), 21 (5), 22 (3), 23 (5), 24 (1), 25 (1), 26 (1), 28 (4), 29 (3), 30 (3), 31 (4).

  • Abril: 2 (2), 3 (4), 4 (1), 5 (4), 6 (7), 7 (5), 8 (4), 9 (4), 10 (2), 11 (1), 12 (1), 13 (1), 14 (2), 15 (3), 16 (3), 17 (3), 18 (6), 20 (4), 21 (1), 22 (2), 23 (5), 25 (2), 26 (2), 27 (7), 28 (2), 29 (6).

  • Mayo: 1 (5), 2 (10), 3 (2), 4 (4), 5 (6), 6 (5), 8 (2), 9 (2), 10 (1), 11 (1), 13 (3), 14 (2), 16 (3), 17 (2), 19 (2), 20 (2), 21 (2), 23 (2), 24 (1), 25 (2), 27 (3), 28 (3), 29 (4), 30 (2), 31 (2).

  • Junio: 1 (1), 2 (1), 3 (1), 4 (1), 5 (7), 7 (3), 9 (6), 10 (3), 13 (2), 14 (6), 15 (2), 16 (5), 17 (2), 18 (1), 19 (2), 20 (1), 21 (2), 22 (2), 25 (2), 26 (1), 28 (2), 30 (1).

  • Julio: 3 (1), 5 (2), 8 (1), 9 (3), 11 (1), 12 (2), 16 (1), 19 (4), 21 (1), 25 (2), 31 (1).

  • Agosto: 2 (2), 6 (4), 8 (1), 11 (3), 13 (1), 14 (1), 15 (2), 16 (1), 17 (4), 18 (4), 19 (3), 20 (2), 21 (4), 23 (3), 24 (2), 26 (6), 27 (2), 28 (1), 29 (4).

  • Septiembre: 1 (4), 2 (2), 4 (4), 7 (3), 8 (1), 9 (7), 10 (2), 12 (4), 13 (4), 14 (6), 15 (2), 16 (1), 17 (5), 18 (7), 19 (10), 20 (4), 21 (3), 22 (4), 23 (3), 24 (6), 26 (2), 27 (7), 28 (5), 29 (2), 30 (1).

  • Octubre: 1 (5), 2 (3), 3 (3), 4 (2), 5 (1), 6 (1), 7 (5), 8 (1), 10 (4), 11 (3), 12 (2), 14 (2), 15 (7), 16 (2), 17 (2), 18 (5), 19 (9), 20 (7), 21 (2), 22 (4), 23 (3), 24 (2), 25 (3), 27 (2), 28 (4), 29 (5), 30 (2).

  • Noviembre: 1 (6), 2 (3), 4 (2), 5 (2), 6 (4), 7 (6), 8 (2), 9 (4), 10 (2), 11 (4), 12 (2), 13 (2), 14 (2), 15 (3), 16 (2), 17 (3), 18 (1), 19 (1), 20 (7), 22 (4), 23 (4), 24 (4), 25 (5), 26 (2), 27 (4), 28 (2), 29 (4).

  • Diciembre: 1 (3), 2 (1), 3 (2), 4 (2), 5 (2), 6 (1), 7 (8), 8 (2), 9 (5), 10 (4), 12 (5), 13 (3), 16 (6), 18 (5), 19 (2), 20 (3), 21 (1), 22 (3), 23 (1), 30 (1).

Los días del calendario en los que Messi aún no convirtió

Según el relevamiento de Arasaki, los días en los que Lionel Messi todavía no pudo anotar son los siguientes:

  • Enero: 1, 2, 3

  • Marzo: 5, 27

  • Abril: 1, 19, 24, 30

  • Mayo: 7, 12, 15, 18, 22, 26

  • Junio: 6, 8, 11, 12, 27

  • Julio: 1, 2, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30

  • Agosto: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 22, 25, 30, 31

  • Septiembre: 3, 5, 6, 11, 25

  • Octubre: 9, 13, 26, 31

  • Noviembre: 3, 21, 30

  • Diciembre: 11, 14, 15, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31

El día en el que más goles convirtió

El pico máximo de efectividad se dio el 19 de septiembre, jornada en la que Lionel Messi marcó 10 goles, el registro más alto de todo el calendario analizado,

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