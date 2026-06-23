Oscar Olivero, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC, explicó en C5N los motivos de una problemática que se repite cada invierno.

Desde la Cámara de GNC explicaron los motivos de la falta de gas en las estaciones de servicio

En medio de las largas filas y las restricciones en la venta de GNC que afectan a distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires, el vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC, Oscar Olivero , sostuvo que la situación más delicada se registra en la ciudad de La Plata y atribuyó buena parte del problema a las decisiones contractuales adoptadas por los propios estacioneros.

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En diálogo con C5N , el dirigente explicó que todos los años, al finalizar abril, vencen los contratos de provisión de gas de las estaciones de servicio y deben renovarse de cara al período de mayor consumo.

"Desde la Cámara le aconsejamos a todos los estacioneros que compren algunos metros de firme para no tener que cerrar con el faltante de gas del invierno", señaló Olivero. Según detalló, la recomendación fue desoída por gran parte de las estaciones platenses.

De acuerdo con el referente del sector, la capital bonaerense presenta una realidad diferente al resto del país. "La ciudad de La Plata es la única de toda la Argentina que, haciendo caso omiso a la compra de firme, tiene casi todas las estaciones interrumpibles" , afirmó.

Olivero precisó que en la ciudad funcionan 46 estaciones de servicio con GNC, de las cuales 41 operan bajo contratos interrumpibles. Esto implica que son las primeras en sufrir restricciones cuando aumenta la demanda residencial de gas.

"Las cinco estaciones que tienen contratos firmes venden hasta los metros que tienen contratados. Las demás permanecerán cerradas", advirtió.

El vicepresidente de la Cámara insistió en que "el único lugar donde hay un problema crítico es en La Plata" y recordó que cada 30 de abril las estaciones tienen la posibilidad de contratar mayores volúmenes de suministro garantizado para afrontar los meses más fríos del año.

El desafío de abastecer los picos de consumo

Olivero también explicó las dificultades estructurales que enfrenta el sistema energético durante el invierno. Según indicó, Argentina produce actualmente entre 120 y 130 millones de metros cúbicos de gas por día, mientras que el GNC representa apenas el 6% de ese consumo.

El problema aparece cuando las bajas temperaturas disparan la demanda de los usuarios residenciales. "Durante diez meses del año los residenciales y los servicios estratégicos consumen alrededor del 14%, pero cuando llega el frío pasan a representar cerca del 70% del consumo", señaló.

Para el dirigente, incrementar drásticamente la capacidad productiva para cubrir solamente esos picos estacionales implicaría inversiones difíciles de justificar. "Si aumentamos la producción a 220 millones de metros cúbicos por día, pero durante diez meses del año se consumen solamente 100 millones, ¿qué hacemos con el resto?", planteó ante la imposibilidad actual de vender el excedente al exterior.

Ante las dificultades delautoabastecimiento, Olivero contó que el Gobierno nacional adquirió 16 barcos de GNL: ocho arribarán entre junio y julio y otros ocho entre julio y agosto.

A la vez, destacó el potencial de Vaca Muerta para garantizar el suministro a largo plazo. "Argentina tiene la segunda reserva de gas del mundo. Con esas reservas hay abastecimiento para aproximadamente 250 años", afirmó.