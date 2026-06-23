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23 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: todos los partidos de este martes 23 de junio y cómo verlos

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá continuará con encuentros atractivos por la fase de grupos. Será luego del triunfo 2-0 de la Selección argentina sobre Austria.

Por
Harry Kane

Harry Kane, Cristiano Ronaldo y James Rodríguez.

Mundial 2026, en vivo: agenda, resultados y todas las novedades de la segunda fecha de la fase de grupos
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El nuevo formato del Mundial, que cuenta con 48 selecciones divididas en 12 grupos, otorga boletos a los dos primeros de cada zona y a los ocho mejores terceros. Por eso, cada punto adquiere un valor especial desde el inicio del torneo y la segunda fecha suele ser determinante para empezar a definir quiénes seguirán en carrera.

Cristiano Ronaldo es la gran figura de Portugal.

Cristiano Ronaldo es la gran figura de Portugal.

En este marco, los 16avos de final serán trascendentales ya que será el inicio de las instancias de eliminación directa hasta conocer al campeón del torneo. Se trata de la primera vez en la historia que un Mundial se disputa en tres países, ya que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

En este marco, Jordania, Argelia, Portugal, Uzbekistán, Inglaterra, Ghana, Panamá, Croacia, Colombia y Congo intentarán conseguir los tres puntos. Se tratará de la última jornada previo al inicio de la tercera y última fecha de la fase de grupos, antes de los 16avos de final.

Mundial 2026: todos los partidos de este lunes 22 de junio

  • 14:00: Portugal - Uzbekistán (Grupo K) | TV: Telefe, TyC Sports y DSports.
  • 17:00: Inglaterra - Ghana (Grupo L) | TV: Telefe y DSports.
  • 20:00: Panamá - Croacia (Grupo L) | TV: TyC Sports y Dsports.
  • 23:00: Colombia - Congo (Grupo K) | TV: DSports y Paramount +.
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