Se confirmó qué canal transmitirá los partidos de Messi para Argentina

“Prepárense para el Capitán de Argentina”, puede leerse en un tweet que la señal televisiva publicó este miércoles junto a un spot donde, al estilo de la películas de Marvel, realiza una venta publicitaria del partido.

“Ey You. Sí, Sí, a ustedes. Sabemos que le gustan las historias de superhéroes pero nunca conocieron a ninguno como este. Muchos los vieron volando. Apilando rivales a la velocidad de la luz. A él no hay kryptonita que pueda detenerlo. No es un pájaro, es un avión. Y es capaz de vencer a los más poderosos del mundo. No lo hagan enojar, porque aunque no se ponga verde, es muy peligroso. Nos salvó una y mil veces. No necesita superfuerza para levantar a un país entero.Parece que viene de otro planeta, pero nació acá. Ya conocen al Capitán de América, prepárense para el Capitán de Argentina”, se escucha locutar en una voz en off al momento que muestran imágenes de Messi jugando en la Selección argentina.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTyCSports%2Fstatus%2F1681680296599760896&partner=&hide_thread=false Prepárense para el Capitán de Argentina pic.twitter.com/55QN8MOK7U — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2023

Dónde ver los partidos de la MLS en Argentina

A diferencia de partidos por la US Open Cup, aquellas personas interesadas en ver los partidos de Messi en la Major League Soccer (MLS) desde Argentina deberán adquirir el MLS Season Pass en la plataforma de Apple+.

Actualmente, el costo mensual de la plataforma de streaming es de u$s6.99. Mientras que los fans pueden suscribirse solamente al MLS Season Pass en la app Apple TV por u$s14.99 al mes durante la temporada o u$s99 por toda la temporada.

Aquellos que tengan Apple TV+ pueden suscribirse al servicio a un precio especial de $12.99 al mes y $79 por toda la temporada.

Beckham le bajó la expectativa a la llegada de Messi a Inter de Miami: "Necesita..."

David Backham, uno de los propietarios del Inter de Miami, se mostró entusiasmado por la presencia del futbolista argentino, pero al mismo tiempo usó una llamativa frase que bajó las expectativas sobre el rendimiento del rosarino en Inter Miami.

El capitán de la Selección argentina fue presentado como nuevo jugador de la franquicia ante miles de aficionados del club que llenaron el DRV PNK Stadium. “¡Gracias a toda la gente de Miami por este recibimiento y cariño desde que llegué! Estoy muy ilusionado de estar en aquí con ustedes. Quiero dar la gracias a Jorge, José y David, también a su familia por hacernos sentir en casa y facilitarnos todo”, destacó el exBarcelona.