Santiago Maratea haría una colecta para Independiente tras la renuncia de Doman

Incluso, definió la cantidad de dinero a la que se debería llegar para ayudar al Rojo. "Independiente tiene 6 millones de hinchas y algo asi como 115mil socios (que pagan 4mil pesos por mes) Si solo 2 millones de hinchas ponen una única vez lo mismo que un socio pone todos los meses (4mil pesos) llegas a juntar 20millones de dólares y pagas toda la deuda beso", señaló.

Además, el influencer remarcó que lo recaudado será administrado por él: "Obviamente que si hago esta colecta la haría como hago el resto ósea asegurándome que el 100% del manejo de la plata lo tenga yo y así garantizar que nadie se pueda robar ni un peso".

Maratea Independiente tuit

Maratea Independiente tuit

La cruda carta de renuncia de Fabián Doman como presidente de Independiente

El periodista Fabián Doman, que asumió como presidente del Club Atlético Independiente el 6 de octubre del 2022, renunció a su cargo con una fuerte carta dirigida a los socios y socias que difundió en su cuenta de Twitter.

"El club vive tiempos difíciles. Los peores de su historia. La crisis económica, deportiva y judicial del club no tiene antecedentes. Ya sabemos de dónde viene. Su profundidad es tan grande que no alcanza con un solo espacio político o un grupo de voluntades. En estos seis meses de gestión hemos logrado muchos aciertos, pero también cometido errores, en el plano económico y en el deportivo. Logramos el objetivo que parecía imposible: sacar a Hugo Moyano y a Yoyo Maldonado del club", comenzó su misiva el periodista.

En otro tramo de la carta describe que "ya en el club, comenzó a pasar lo peor: la magnitud de la crisis era más grande de lo previsto y por sobre todas las cosas los ingresos económicos mucho menor a los que se presumía. Inclusive teniendo hoy la segunda vestimenta más vendida del país, los ingresos por marketing son ínfimos a la hora de compararlos con el pasivo de Independiente".

Y aunque destacó que "no obstante, el club canceló gracias a aportes, ventas de jugadores y diferentes ingresos, deudas por millones de dólares en estos meses. Desde la AFIP, pasando por inhibiciones, hasta meses de sueldos atrasados", remarcó que "compromisos económicos, que hicieron posible que tuviera lugar el espacio político que sacó a Moyano, no aparecieron ni aparecen".

"Como tampoco un proyecto económico-financiero acorde al club. No era mi tarea ni confeccionarlo ni prepararlo. En una Comisión Directiva los roles se diversifican. Sin embargo, mi responsabilidad como Presidente me llevó a conseguir apoyos financieros sin los cuales el club no hubiera podido pagar los sueldos de diciembre o los aguinaldos. En el plano deportivo siempre hay tres escenarios. El mejor, el regular y el malo. Se dio el tercero. ¿Responsables? Todos. Seria muy fácil endilgarles la culpa de todo al plantel profesional. No lo voy a hacer", agregó.

Doman admitió que "la crisis económica, es mucho más profunda y seria. No se da vuelta solo con victorias deportivas. Es evidente que no se han encontrado las herramientas para ayudar a Independiente. Razón por la cual presento mi renuncia al cargo de Presidente del club. Tengo la conciencia limpia. Como las manos. He dejado mi trabajo por Independiente. Y lo volvería a hacer".

"Muchos en mi lugar especularían con algún resultado favorable para llevar adelante este anuncio. O hacerla pública después del clásico en nuestra cancha, el partido más importante del año. Pero demorar la decisión, de la que muchos integrantes de la Comisión Directiva ya tomaron conocimiento, seria también faltarles el respeto a todos. Un párrafo final para el hincha. El que va a la cancha, el que se asoció, el que se abonó, el que no pertenece a ningún espacio político y que no forma parte del día a día del club, y el que hoy la está pasando mal, como yo. A ese hincha le pido disculpas. Porque sé que creyeron en mí. Y que muchos lo siguen haciendo", concluyó.