Grindetti: "De ninguna manera vamos a transformar a Independiente en una sociedad anónima"

El presidente interino de Independiente, Néstor Grindetti, advirtió en C5N que la Comisión Directiva del club no pretende privatizar a la institución ni convertirla en una sociedad anónima. Además, apuntó contra Fabián Doman por su renuncia a la presidencia .

En la misma línea, Grindetti explicó los pasos a seguir en la vida institucional tras la dimisión de Doman: "Vamos a llamar a una asamblea porque lo mío es interino y hay que elegir un presidente. Hay hasta 90 días para llamar a la Asamblea de Representantes de Socios, que tiene que elegir como presidente a uno de los integrantes de la mesa de conducción: dos vicepresidentes, un secretario general, un tesorero y un protesorero". Y señaló que la intención es "ordenar el club, estamos definiendo un fideicomiso, para gente que pueda poner dinero y que sirva para pagar deuda".

Por otra parte, se enfocó en las dificultades que lleva ser dirigente deportivo: "Llevo 48 horas como presidente y algunas puteadas me comí. ¡No me enojo! En el fútbol, donde tengo 63 años de socio, tiene que tener un componente de gestión y estamos en un medio de pasión. Es lógico, lo entiendo. Nosotros queríamos ganar la elección y estábamos convencidos que era bueno. Nosotros llegamos preparados. Creo que Doman, tal vez, no mensuró lo difícil que es esto".

Grindetti, sobre la interna de JxC: "Tiendo a coincidir con Mauricio"

El intendente de Lanús, que pidió una licencia por 30 días para hacerse cargo de la reorganización de Independiente, se refirió a la interna que existe en Juntos por el Cambio con la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de llevar adelante elecciones concurrentes y con boleta electrónica.

"Es una diferencia de criterios, de ideas tácticas. Yo tiendo a coincidir más con Mauricio en la decisión de Horacio. No me gustaría, por ejemplo, que en el medio del campeonato de fútbol cambiáramos las condiciones del descenso. Hay que cambiar las reglas para adelante", detalló el dirigente.

"En Lanús tenemos un programa de gobierno y lo venimos cumpliendo"

Grindetti explicó que el pedido de licencia en el municipio de Lanús no afecta a la gestión que lleva adelante desde 2015: "Los 30 días no es caprichoso. Tenemos un programa de gobierno y lo venimos cumpliendo. Hoy tenemos programas de asfalto, 15 plazas nuevas, incorporación de servicios sociales y de salud. Todo está programado".

"No va a pasar nada en estos 30 días con los programas de gobierno. Lo hace un equipo, que hace siete años que lo viene haciendo eso", remarcó el jefe comunal en C5N. Además, aclaró que a pesar de hacerse cargo de Independiente de manera interina, seguirá con su precandidatura a gobernador de Buenos Aires: "Mantengo mi precandidatura a gobernador porque siento que la provincia necesita mucha gestión".