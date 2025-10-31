Mercado Libre será el sponsor principal de la Liga Profesional, tras un acuerdo con la AFA El histórico acuerdo de naming entre el gigante del comercio electrónico y la organización liderada por Claudio Chiqui Tapia será por dos años, en lo que representa el desembarco de la empresa en el desembarco del fútbol argentino. Por







Leandro Petersen y Claudio Tapia, de la AFA, junto a Juan Martin de la Serna y Juan Lavista, de Mercado Libre.

En un acuerdo de naming por dos años, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció el convenio con Mercado Libre durante los próximos dos, y la principal competencia del país pasará a llamarse Torneo Mercado Libre. El cambio de nombre estará vigente durante las temporadas 2026 y 2027, en una alianza que también incluye la condición de sponsor principal de la Liga Profesional.

El anuncio se realizó en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA, en Ezeiza, en un evento que contó con la presencia de Juan Martin de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Lavista, vicepresidente de Marketing Commerce, y directivos de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia como Leandro Petersen, gerente de Marketing y Comercial. Según lo informado por la casa madre del fútbol argentino, la empresa ofrecerá a sus usuarios acceso a experiencias exclusivas, entradas para partidos, sorteos y premios especiales, beneficios que surgen directamente de este acuerdo de patrocinio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/1984302496337035267&partner=&hide_thread=false #Institucional La @afa anuncia a @Mercadolibre como

nuevo Naming Sponsor de la @LigaAFA.



https://t.co/wHDzET1KIl pic.twitter.com/X2p1vN9BSL — AFA (@afa) October 31, 2025 “Es un orgullo anunciar en el día de hoy a Mercado Libre como Naming Sponsor de la Liga Profesional. Continuar incorporando marcas de primer nivel ha sido un gran objetivo trazado desde el inicio de la gestión. Desarrollamos de esta manera, vínculos con compañías que confían en nuestro proyecto de alcance federal. A través de este acuerdo con Mercado Libre, la Liga Profesional Argentina continúa en un sendero de expansión y proyectamos con ellos un vínculo duradero. Damos hoy la bienvenida a Mercado Libre como Naming Sponsor de la Liga Profesional de Fútbol”, afirmó Chiqui Tapia, en plena conferencia de prensa.

“Es un orgullo enorme ser sponsor oficial y naming partner de la Liga Profesional de Fútbol y que el torneo lleve nuestro nombre: Torneo Mercado Libre 2026. Este sponsoreo de dos años es parte de nuestra visión y apuesta por el desarrollo local. Mercado Libre nació en Argentina y esa identidad es parte de lo que somos. A partir de hoy, vamos a estar juntos dentro y fuera de la cancha, con la misma cercanía que siempre nos caracteriza”, expresó De la Serna.

De esta manera, , Mercado Libre se posiciona como la plataforma de comercio electrónico más relevante de la región, y su desembarco como Naming Sponsor de la Liga Profesional refuerza la estrategia de la AFA de asociarse con compañías de alcance nacional y prestigio internacional.