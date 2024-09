Saint Etienne vs. Lille, por Fecha 4 de Francia - Primera División

Saint Etienne no pudo ante Stade Brestois en el Stade Francis-Le Blé. El local no logra salir de su pésima racha: ha perdido los últimos 2 encuentros durante el campeonato. Tuvo 7 goles en contra y no logró anotar en el arco rival.

Lille llega a este partido con una derrota por 1 a 3 ante PSG.

Los puntos quedaron divididos al registrarse empates entre el local y el equipo visitante en los últimos 5 duelos que protagonizaron entre ambos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 11 de marzo, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2021-2022, y fue un empate por 0 a 0.

Horario Saint Etienne y Lille, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela: 14:45 horas

© 2024 DataFactory