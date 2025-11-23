23 de noviembre de 2025 Inicio
Pese a un buen segundo tiempo, Los Pumas no pudieron con Inglaterra

En el cierre de la ventana de noviembre, el seleccionado argentino de rugby jugó una primera mitad imprecisa, que permitió a los británicos asentarse y nunca perder el liderazgo en el marcador, que terminó 27-23.

Los Pumas jugaron un sólido segundo tiempo ante Inglaterra pero las imprecisiones del primero los condenaron.

BBC

En el cierre de la ventana de noviembre, Los Pumas cayeron por 27 a 16 ante Inglaterra en Twickenham. El seleccionado argentino de rugby jugó un segundo tiempo sólido, pero las lagunas que tuvo en la primera mitad permitieron a los británicos sacar una buena diferencia y nunca ceder el liderazgo en el marcador.

Los Pumas estarán en el Nations Championship 2026. 
El primer tiempo argentino fue deslucido. Sus llegadas a territorio rival no terminaban en puntos, tanto por errores propios como por mérito de la defensa. Esto agrandó a los ingleses, que se hicieron dueños del partido y se puso 17 a 0 en apenas 26 minutos. Los Pumas apenas pudieron descontar con un penal de Tomás Albornoz. La diferencia pudo haber sido mayor, pero en la última jugada el árbitro anuló lo que parecía ser un claro try de los británicos.

La segunda mitad vio a un equipo albiceleste con otra actitud y una mejor presencia, que permitió llegar al ingoal rival, a través de Justo Piccardo, cuando se jugaban 5 minutos. Dos penales achicaron la diferencia a un punto, pero los de la rosa volvieron a alejarse con una conquista de Henry Slade tras una jugada iniciada en un line, más otro penal de George Ford.

El final del partido fue un huracán de emociones. Un buen ataque argentino terminó con un try de Franco Molina, pero, en una situación similar al del final del segundo tiempo, fue anulado por knock on tras una revisión.

Los Pumas no se amedrentaron y siguieron buscando, hasta que Rodrigo Isgró rompió la defensa y llegó al ingoal. Cuatro puntos de diferencia y todavía había tiempo para más.

Tras recibir la salida, Argentina quemó las naves y fue para adelante, presionó a Inglaterra jugando con la pelota y obtuvo un penal a favor. La vocación ofensiva pidió buscar el touch, pero el lineout subsiguiente fue impreciso y permitió a Inglaterra recuperar la posesión, para pinchar la ovalada a la tribuna y decretar el final.

Se definieron los bombos para el sorteo del Mundial de Australia 2027: Argentina será cabeza de serie

El sorteo de la Copa del Mundo se realizará el 3 de diciembre. Los Pumas serán cabeza de serie y, de este modo, evitarán cruzarse con las principales potencias en la fase de grupos, lo que a priori allana el camino para la fase de eliminación.

Por primera vez, el Mundial de Rugby contará con 24 naciones participantes, que se dividirán en seis grupos de cuatro. También debutarán los octavos de final, a los que clasificarán los primeros y segundos de cada grupo más los cuatro mejores terceros.

  • Copón 1: Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda, Francia y Argentina
  • Copón 2: Australia, Fiji, Escocia, Italia, Gales y Japón
  • Copón 3: Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile y Tonga
  • Copón 4: Samoa, Portugal, Rumania, Canadá, Hong Kong y Zimbabwe
