River presentó a Germán Pezzella: "Gallardo es gran responsable de que yo esté acá sentado"

Una vez que tomó la palabra, Pezzella comenzó por expresar: "Hoy estar acá es una emoción única. Cuando dos partes quieren algo, están destinadas a entenderse. Este club me dio todo, me dije a mí mismo que iba a hacer lo posible para estar acá". En febrero de 2024, el defensor renovó con Real Betis y se bajó la cláusula a €4 millones, cifra accesible para no irse libre del club donde era capitán.

Pezzella Betis renovación 2026 Pezzella bajó su cláusula de €50 millones a €4 millones para poder volver a River. Redes sociales

Con respecto a su regreso al estadio para su presentación, confesó: "Volver a pisar el Monumental me trajo muchos recuerdos. Voy a estar siempre agradecido, de ahí viene la emoción. Parece mentira que me toca volver 9 años después con él (Gallardo) recién asumiendo". Durante su primera etapa, el defensor nunca pudo afianzarse como titular, sino que era el principal sustituto de las lesiones.

"Marcelo es gran responsable de que yo esté acá sentado. Me llamó para saber si estaba dispuesto a volver y yo ni lo dudé, puse todo de mi parte para que se pueda dar", reveló sobre su vuelta a River. Mientras se disputó la Copa América 2024, se dijeron diferentes novedades sobre la transferencia y se creía que el pase estaba caído.

Sobre estos idas y vueltas, el oriundo de Bahía Blanca explicó: "Hablando con mi mujer, llegó un momento que no veíamos la hora de volver. En abril tuve un contacto con Leo (Ponzio). Necesitaba terminar las competencias para pensar, pero uno en su cabeza va creando un montón de escenarios... No te voy a mentir que en un momento el tiempo se hizo largo".

german pezzella.webp Pezzella obtuvo un Mundial y dos Copas América desde que se fue de River. Redes sociales

Luego, ingresando en la reciente baja de Borja para la ida con Talleres, Pezzella señaló: "La lesión de Miguel es dura para el equipo, porque todos sabemos lo que ha hecho para el club. Intentaremos que al que le toque reemplazarlo esté a la altura, y por lo que vi en los entrenamientos no dudó que será así". Hasta el momento, se desconoce quién entrará por él, aunque todo apunta a Adam Bareiro.

Para finalizar, el defensor se hizo eco de la Selección argentina. Sobre su continuidad con el combinado nacional, confesó: "He tenido intercambio de opiniones con él (Scaloni), sobre todo en la Copa América que me preguntaba por curiosidad, pero no precisamente de si esto influye o no, porque al final lo que influye es el nivel que cada uno tenga. Va a depender de mí, y al final es eso lo que a uno lo llevó a la Selección".

