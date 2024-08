Arrancó la segunda era Gallardo en River: "Parecería que nunca me fui"

“Siento muchísima emoción. Tiene que ver con muchos sentimientos encontrados. No hace mucho que me fui, pero parecería que nunca lo hice. Volver a recorrer los pasillos me hace sentir que estoy en casa y me da felicidad”, reconoció el Muñeco que supo levantar 14 títulos.

En ese contexto, el ex10 reconoció que está “en el lugar que pertenezco y tengo muchísimas expectativas, que tiene que ver con lo que podamos hacer de acá en adelante”. “Lo primero que tengamos que hacer es recuperar un espíritu. Tal vez eso haga la diferencia. Recuperar un espíritu de club y de equipo, de seguir construyendo, deseando que nos vaya bien a todos. Si nos va bien vamos a ser muy felices y a eso queremos apuntar”, agregó.

Pensando en los cruces que jugará ante Talleres de Córdoba por la Copa Libertadores y en cómo encaminar el andar en la Liga Profesional, aseguró que “hay mucho trabajo para hacer, el tren está en marcha”: “Hay que intentar ser muy preciso con una idea, un mensaje que tenga impacto rápidamente. Mi cuerpo técnico y yo nos estamos incorporando rápidamente y no hay que mirar para atrás”.

Marcelo Gallardo Jorge Brito Captura de pantalla

“Vienen los cruces directos y eso nos estimulan a todos. La Copa tiene esas cosas que no te dan respiro. A partir de ahora el objetivo principal es recuperar la confianza. No tenemos que perder de vista el partido ante Huracán que va a ser una buena medida para afrontar el partido de la Copa”, analizó.

Cuándo volverá a dirigir Marcelo Gallardo a River

En su presentación, en el mismo día que se cumplen 9 años de la obtención de la primera Copa Libertadores, Marcelo Gallardo ya puso en marcha su segunda era con River.

En ello, solo tendrá unos días para ponerse el buzo de entrenador y comenzar con los entrenamientos pensando los próximos compromisos.

El Muñeco dirigirá esta tarde su primer entrenamiento este lunes por la tarde en el Estadio Monumental, mismo escenario donde hará su presentación ante su gente el próximo sábado 10 de agosto, cuando el Millo reciba a Huracán desde las 20.30 por la décima jornada de la Liga Profesional.