Escándalo en Junín: un hincha de Sarmiento agarró del cuello al árbitro El juez Andrés Merlos protagonizó un hecho de violencia, cuando un fanático del Verde de Junín saltó a la cancha para recriminarle el controvertido penal que pitó durante el partido para la visita. El Canalla ganó 1-0 y clasificó a la Copa Libertadores.







Andrés Merlos es agredido por el hincha de Sarmiento en Junín.

Momentos de tensión se vivieron en Junín, en la victoria de Rosario Central por 1-0 sobre Sarmiento, en un partido pendiente de la 7ª fecha del Torneo Clausura, con el árbitro Andrés Merlos: un hincha saltó al campo de juego y agarró del cuello al juez, en reclamo de un polémico penal que pitó a favor del Canalla.

El hecho de violencia se dio a los 21' del segundo tiempo, por el encuentro que había sido suspendido a fines de agosto luego de la primera etapa, por las fuertes lluvias que azotaron a la ciudad aquel día. El fanático del Verde de Junín ingresó al campo del Estadio Eva Perón, y se dirigió directamente a la mitad de la cancha, donde se encontraba el juez.

Enseguida, tras un breve intercambio, el hincha tomó del cuello con ambas manos a Merlos, mientras el jugador de Rosario Central, Ignacio Malcorra intercedió para separarlos. De inmediato intervinieron la policía y el personal de seguridad, que lograron reducirlo.

El hincha no reaccionó y salió con las manos arriba, como señal de no resistencia. Así, fue retirado del campo de juego por un efectivo policial, quien lo condujo con los brazos hacia atrás hasta sacarlo de la cancha.

