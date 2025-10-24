Escándalo en Junín: un hincha de Sarmiento agarró del cuello al árbitro

Momentos de tensión se vivieron en Junín, en la victoria de Rosario Central por 1-0 sobre Sarmiento, en un partido pendiente de la 7ª fecha del Torneo Clausura, con el árbitro Andrés Merlos: un hincha saltó al campo de juego y agarró del cuello al juez, en reclamo de un polémico penal que pitó a favor del Canalla.
El hecho de violencia se dio a los 21' del segundo tiempo, por el encuentro que había sido suspendido a fines de agosto luego de la primera etapa, por las fuertes lluvias que azotaron a la ciudad aquel día. El fanático del Verde de Junín ingresó al campo del Estadio Eva Perón, y se dirigió directamente a la mitad de la cancha, donde se encontraba el juez.
Enseguida, tras un breve intercambio, el hincha tomó del cuello con ambas manos a Merlos, mientras el jugador de Rosario Central, Ignacio Malcorra intercedió para separarlos. De inmediato intervinieron la policía y el personal de seguridad, que lograron reducirlo.
El hincha no reaccionó y salió con las manos arriba, como señal de no resistencia. Así, fue retirado del campo de juego por un efectivo policial, quien lo condujo con los brazos hacia atrás hasta sacarlo de la cancha.
La desafortunada acción se dio tras la polémica de la tarde en Junín: a los 17' del complemento, Merlos cobró un penal dudoso tras la caída de Ángel Di María en el área, luego de chocar con el arquero Lucas Acosta sobre el final del partido. El campeón del mundo convirtió el gol y desató el enojo generalizado de todos los hinchas de Sarmiento.
Así, Rosario Central logró un triunfo clave que lo devolvió a la punta de la Zona B del Torneo Clausura y consiguió la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026 por ser el mejor equipo de la Tabla Anual.
Mirá el momento de tensión que se vivió en Junín entre el árbitro y un hincha