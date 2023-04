River: Demichelis promoverá al plantel profesional a la figura de la Selección argentina Sub 17

En diálogo con TyC Sports, Echeverri reveló que habló con Demichelis tras el torneo en el que el equipo de Diego Placente se clasificó al próximo Mundial Sub 17 y en el que terminó tercero en la tabla. "Ayer me llamó Martín Demichelis para felicitarme y decirme que primero voy a tener una semana de descanso y que después ya vuelvo a entrenar con ellos" , expresó el Diablito, de 17 años y una de las mayores promesas de River.

De esta manera, Echeverri volverá a entrenar con el Millonario después de haber sido la gran figura de la albiceleste en el Sudamericano con cinco goles y un muy buen nivel general que despertó el interés de equipos de Europa.

Si bien el mediocampista no debutó en la máxima categoría de River, formó parte de los últimos entrenamientos con la Selección Mayor, por lo que compartió prácticas con Lionel Messi.

Echeverri tiene contrato con el Millonario hasta fines de 2025 con una cláusula de 20 millones de euros y desde la dirigencia analizan aumentarla a al menos el doble.

Ulises Giménez también entrenará con el plantel profesional de River

El defensor central Ulises Giménez, quien también formó parte del Sudamericano Sub 17, confirmó que empezará a practicar con el plantel profesional de River en los próximos días tras haber dialogado con el secretario técnico del club. "Hablé con Ponzio. Me dijo que iba a tener unos días de descanso y el lunes vamos a entrenar con la primera. Voy a trabajar para quedarme ahí, hasta no debutar no voy a parar", afirmó con TNT Sports.