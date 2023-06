River busca refuerzos, pero amenazas ponen en peligro el regreso de dos figuras

En ese sentido, las parejas ambos jugadores, Jennifer Reina, la mujer del jugador surgido de las inferiores del Millonario, y la jugadora Las Leonas, Agustina Albertario, tuvieron que recurrir a sus redes sociales para denunciar las amenazas o insultos.

El descargo de la esposa de Manuel Lanzini por las amenazas

El mediocampista Manuel Lanzini, quedó libre del West Ham de la Premier League, y tras rumores periodísticos que indicaban que la traba para el regreso era la negativa de su esposa, expuso un fuerte descargo en el que denunció amenazas e insultos.

“No suelo aclarar porque al final todo cae por su peso. Pero hace semanas, y sobre todo hace dos días, vengo recibiendo insultos y amenazas de muerte por parte de hinchas, porque supuestamente, según periodistas que en vez de informar con conciencia inventan, y por tener más clics dicen lo primero que se les ocurre. Quiero aclarar que la decisión del próximo club es de mi marido, yo lo acompaño y apoyo en lo que él quiera hacer”, señaló.

Al mismo tiempo, pidió a los hinchas que “dejen de creer las cosas que leen o escuchan” y sobre todo “dejen de insultar o amenazar a una familia porque así no ganan nada tampoco”.

Manuel Lanzini Instagram

El descargo de Agustina Albertario y Lucas Alario por las amenazas

La jugadora de hockey, novia del exdelantero de Colón, Agustina Albertario, pareja de Lucas Alario, también reveló que vivió situaciones similares a la familia de Lanzini.

“Aprovecho para pedir por favor que dejen de amenazarme de MUERTE! Cuando yo no tengo nada que ver en las decisiones de LUCAS... la verdad no me agrada recibir varios mensajes donde dicen que me van a meter un tiro en la cabeza”, escribió deportista.

Agustina Albertario Twitter

Bajo ese contexto, Alario, quien estuvo presente en el Monumental en las últimas horas también hizo un fuerte descargo pidiendo que cesen con los mensajes de odio. “Ante unas palabras mías que sacaron de contexto, generaron en los hinchas la ilusión de mi vuelta que hoy no es real”, empezó su descargo el exdelantero de la Selección argentino.

“Hoy amenazaron de muerte a mi pareja y ya la situación toma otra dimensión. Les pido por favor que seamos conscientes de lo que decimos y sobre todo que yo tomo mis propias decisiones”, aseguró.