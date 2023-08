River blindó a una de sus figuras de inferiores en 30 millones de euros

La reciente aparición de Claudio “El Diablito” Echeverri en River hizo ilusionar a los hinchas, que ahora también empiezan a hablar de otro joven talento que no solo firmó su primer contrato, sino que hasta lo blindó por una millonaria cifra.

El vínculo del volante de 16 años, recién cumplidos, con el conjunto de Núñez será por dos años y contará con una impactante cláusula de rescisión: 30 millones de euros (asciende a 35 a falta de 10 días hábiles para el cierre del mercado de pases), el monto más alto junto al de Facundo Colidio.

"Mastantuono, volante ofensivo de 16 años recién cumplidos (Azul, 14/8/2007) que actualmente se desempeña en la Séptima División, selló su vínculo hasta el 31 de diciembre de 2025 acompañado por el directivo Eduardo Barrionuevo", anunció River.

Franco Mastantuono Instagram

El mediocampista zurdo no solo es el goleador de su categoría, sino que, además, es el tercer máximo artillero de todas las Juveniles de AFA. Convocado para la Sub 17 de Argentina e incluso fue llamado por Javier Mascherano a la Sub 20 cuando solamente tenía 15 años, despertó el interés de Martín Demichelis e incluso se especula con la idea subirlo un par de categorías para que gane roce con futbolistas más grandes.

Los primeros pasos de Franco Mastantuono en River

Franco Mastantuono llegó a River en 2017 cuando realizó una prueba en su ciudad, Azul. Si bien obtuvo el visto bueno, recién dos años después decidió mudarse a la capital para fichar para la Liga del conjunto de Núñez.

“Mi primer partido fue justo en la última fecha. Me acuerdo de que fue contra Banfield, en River Camp, y salimos campeones. Fue una alegría inolvidable. Estuve pocos entrenamientos, pero gracias a la ayuda de mis compañeros pude demostrar todo sin presión. Después me ficharon para AFA, en 2020 me llevaron a un torneo en Ayacucho y justo vino la pandemia”, expresó hace un tiempo el joven en una charla con el sitio oficial.

Así juega Franco Mastantuono, el futuro 10 de River Plate

“Es el capitán de la categoría. Es un jugador zurdo, un enganche, un mediapunta, un delantero. En el 1 vs 1 es muy determinante, muy vertical. Con una pegada formidable”, lo describió Martín Pellegrino, quien fue su director técnico durante la Octava División, en diálogo con Infobae.