River acordó el regreso de un campeón de la Copa Libertadores para el próximo mercado de pases

Tras el regreso a River de Ramiro Funes Mori, Gonzalo "Pity" Martínez y Manuel Lanzini, el operativo retorno al club de jugadores que dejaron una marca en la historia en la institución no está fallando. Es que ahora, los dirigentes de Núñez sellaron el acuerdo para que uno de los campeones de la Copa Libertadores de 2015 vuelva a vestir la camiseta roja y blanca.

Según informó el periodista Jorge Barril a través de sus redes sociales, el exColón “tiene todo arreglado con la dirigencia de River para emprender su vuelta”. “Eitracht Frankfurt pactó con sus pares del Millonario el regreso de lujo para 2024”, amplió la información.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJorge_BarriL%2Fstatus%2F1720054214800404744&partner=&hide_thread=false #Alario tiene todo arreglado con la dirigencia de #River para emprender su vuelta#EitrachtFrankfurt pactó con sus pares del #Millonario el regreso de lujo para 2024



¿Funcionará el delantero en el equipo de #Demichelis o no? pic.twitter.com/EHdjPcMNAs — Jorge Barril (@Jorge_BarriL) November 2, 2023

El Pipa no atraviesa su mejor momento en el conjunto alemán, ya que no tiene una gran continuidad desde hace un año, sumado a que hace seis meses fue operado de su rodilla: en esta temporada apenas disputó 26 partidos, 2 de ellos como titular, y marcó 2 goles.

Recientemente Lucas Alario habló sobre su posible regreso a River

En junio de este año y en medio de sus vacaciones en Argentina, Lucas Alario desmintió los rumores sobre su regreso a River, después de que algunos hinchas se ilusionaran con su vuelta.

Es que, el atacante estuvo en el Monumental visitando a sus excompañeros y eso generó algunos rumores volver a desembarcar a Núñez, pero el propio futbolista descartó por completo esa chance.

“Les agradezco siempre el cariño que me muestran y, por sobre todo, que han sido siempre respetuosos. Ante unas palabras mías que sacaron de contexto, generaron en los hinchas una ilusión de mi vuelta que hoy no es real. Mi presente futbolístico es en otro lado en este momento y no sabemos qué va a pasar en el futuro”, aclaró en aquella oportunidad el delantero en un posteo realizado en su cuenta de Instagram.

Alario llegó a River a medidos de 2015 donde jugó durante dos años. Con la camiseta del Millonario jugó 82 partidos y convirtió 41 goles. Además, en su primer año en el club se consagró campeón de la Copa Libertadores y Copa Suruga Bank; también sumó en su haber la Recopa Sudamericana (2016), la Copa Argentina (en 2016 y 2017).