En Vivo
12 de junio de 2026 Inicio

Estados Unidos vs. Paraguay, por el Mundial 2026: horario y cómo ver en vivo por TV y streaming

Los datos clave del choque inaugural para el conjunto norteamericano y la Albirroja, con todos los detalles necesarios para seguir el debut de ambas selecciones.

Por
La Albirroja debuta en el Mundial ante la local Estados Unidos.

La Albirroja debuta en el Mundial ante la local Estados Unidos.

El Mundial de la FIFA 2026 dio el puntapié inicial con una expectativa sin precedentes en el planeta futbolero. En la continuidad de la competencia, se ve en el horizonte el cruce este viernes 12 de junio entre la local Estados Unidos y Paraguay. Con tres países compartiendo el rol de anfitriones y con cada una de ellas teniendo una ceremonia de apertura, la imponente estructura del torneo promete revolucionar el deporte mundial.

Hoy debutan Canadá y Estados Unidos.
Te puede interesar:

Debutan Canadá y EEUU en el Mundial 2026: habrá dos fiestas inaugurales

El seleccionado de Estados Unidos asume este estreno con la responsabilidad y el plus de presentarse ante sus propios hinchas. Conducido tácticamente por el argentino Mauricio Pochettino, el combinado norteamericano busca pisar fuerte desde el arranque de la competencia para ratificar la evolución de su fútbol en el plano internacional. Sostenido por figuras consolidadas de las principales ligas europeas como Christian Pulisic y Weston McKennie, los locales buscarán dar el golpe en la mesa.

Paraguay

Por el lado de la Albirroja, este partido de apertura representa el esperado regreso a la máxima competencia del fútbol mundial, luego de una ausencia de 16 años sin disputar el trofeo. Bajo la dirección técnica del experimentado director técnico argentino Gustavo Alfaro, Paraguay consolidó su funcionamiento colectivo durante la durísima etapa de las Eliminatorias Sudamericanas.

A qué hora se juega Estados Unidos vs. Paraguay, por el Mundial 2026

El encuentro que marcará el estreno de ambos seleccionados en el Grupo D se llevará a cabo este viernes 12 de junio desde las 22 horas en Argentina, momento exacto en el que la pelota comenzará a rodar en el césped del imponente Los Angeles Stadium.

Ceremonia inaugural Mundial 2026 México

El esperado choque, correspondiente a la jornada inaugural, promete ser una batalla táctica de estilos contrapuestos desde el minuto cero. La antesala del encuentro estará vestida de gala y color con un espectáculo musical que reunirá a artistas de renombre global en las tribunas, transformando la previa en una verdadera fiesta continental antes del debut oficial.

Cómo ver en vivo Estados Unidos vs. Paraguay por TV y streaming

Para disfrutar del debut del anfitrión frente al combinado sudamericano en la televisión argentina, los usuarios tendrán a disposición tres alternativas principales. Las señales de Telefe, DSports y TyC Sports transmitirán el encuentro en directo para todo el territorio nacional, desplegando sus habituales equipos periodísticos para cubrir cada detalle.

Canales Mundial

Por el lado de los consumidores que prefieren volcarse a las pantallas digitales o sintonizar el encuentro desde dispositivos móviles, las opciones de streaming en el país serán variadas. La plataforma de Disney+ Premium contará con la transmisión en vivo dentro de su catálogo, mientras que los clientes de DirecTV podrán seguir las alternativas del compromiso a través de su aplicación DGO.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El defensor recibió el llamado de Scaloni tras la lesión de Balerdi.

La historia de Marcos Senesi, el convocado sobre la hora por Scaloni al Mundial 2026 que rechazó a Italia por Argentina

Los detalles de las dos ceremonias restantes del Mundial 2026.

A qué hora son y cómo ver en vivo las inauguraciones del Mundial 2026 en Estados Unidos y Canadá este viernes 12

Shakira cantó en la ceremonia apertura del Mundial 2026.

"No era Shakira": aseguran que la artista puso una doble en la apertura del Mundial 2026

Canadá y Bosnia y Herzegovina abren el grupo B.

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, por el Mundial 2026: horario y cómo ver en vivo por TV y streaming

¿Qué pasará con la transmisión?

El canal que iba a trasmitir todos los partidos del Mundial 2026 no lo hará: qué señal los pasará

¿Qué canal lideró el rating?

Rating del Mundial 2026: cuál fue el canal más elegido por el público

últimas noticias

Una pareja que fue reconocida en el ambiente del espectáculo habría retomado un vínculo que quedó en pausa tras muchos años.

Confesaron que un reconocido actor se reconcilió con una modelo: "Empezaron a conectar de nuevo"

Hace 10 minutos
Se dieron los detalles de quienes estaban en el techo de la casa.

Se supo la verdad: quiénes eran las personas que caminaban por el techo en la casa de Gran Hermano

Hace 14 minutos
play

La Justicia analiza inconsistencias en la declaración jurada de Adorni

Hace 33 minutos
play

Crece la presión en el Congreso para exigir la renuncia de Adorni 

Hace 57 minutos
Juanita Tinelli denunció a su expareja.

Dieron a conocer los peores datos del ex de Juanita Tinelli tras la grave denuncia

Hace 59 minutos