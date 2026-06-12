Estados Unidos vs. Paraguay, por el Mundial 2026: horario y cómo ver en vivo por TV y streaming Los datos clave del choque inaugural para el conjunto norteamericano y la Albirroja, con todos los detalles necesarios para seguir el debut de ambas selecciones. Por Agregar C5N en









La Albirroja debuta en el Mundial ante la local Estados Unidos.

El Mundial de la FIFA 2026 dio el puntapié inicial con una expectativa sin precedentes en el planeta futbolero. En la continuidad de la competencia, se ve en el horizonte el cruce este viernes 12 de junio entre la local Estados Unidos y Paraguay. Con tres países compartiendo el rol de anfitriones y con cada una de ellas teniendo una ceremonia de apertura, la imponente estructura del torneo promete revolucionar el deporte mundial.

El seleccionado de Estados Unidos asume este estreno con la responsabilidad y el plus de presentarse ante sus propios hinchas. Conducido tácticamente por el argentino Mauricio Pochettino, el combinado norteamericano busca pisar fuerte desde el arranque de la competencia para ratificar la evolución de su fútbol en el plano internacional. Sostenido por figuras consolidadas de las principales ligas europeas como Christian Pulisic y Weston McKennie, los locales buscarán dar el golpe en la mesa.

Paraguay Por el lado de la Albirroja, este partido de apertura representa el esperado regreso a la máxima competencia del fútbol mundial, luego de una ausencia de 16 años sin disputar el trofeo. Bajo la dirección técnica del experimentado director técnico argentino Gustavo Alfaro, Paraguay consolidó su funcionamiento colectivo durante la durísima etapa de las Eliminatorias Sudamericanas.

A qué hora se juega Estados Unidos vs. Paraguay, por el Mundial 2026 El encuentro que marcará el estreno de ambos seleccionados en el Grupo D se llevará a cabo este viernes 12 de junio desde las 22 horas en Argentina, momento exacto en el que la pelota comenzará a rodar en el césped del imponente Los Angeles Stadium.

Ceremonia inaugural Mundial 2026 México X (@DiariodeMorelos) El esperado choque, correspondiente a la jornada inaugural, promete ser una batalla táctica de estilos contrapuestos desde el minuto cero. La antesala del encuentro estará vestida de gala y color con un espectáculo musical que reunirá a artistas de renombre global en las tribunas, transformando la previa en una verdadera fiesta continental antes del debut oficial.

Cómo ver en vivo Estados Unidos vs. Paraguay por TV y streaming Para disfrutar del debut del anfitrión frente al combinado sudamericano en la televisión argentina, los usuarios tendrán a disposición tres alternativas principales. Las señales de Telefe, DSports y TyC Sports transmitirán el encuentro en directo para todo el territorio nacional, desplegando sus habituales equipos periodísticos para cubrir cada detalle. Canales Mundial Por el lado de los consumidores que prefieren volcarse a las pantallas digitales o sintonizar el encuentro desde dispositivos móviles, las opciones de streaming en el país serán variadas. La plataforma de Disney+ Premium contará con la transmisión en vivo dentro de su catálogo, mientras que los clientes de DirecTV podrán seguir las alternativas del compromiso a través de su aplicación DGO.