Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, por el Mundial 2026: horario y cómo ver en vivo por TV y streaming Uno de los locales abre su participación en casa con la presión y el apoyo de su gente. La selección europea llega con la mística de haber eliminado a Italia y con chances reales de sorprender desde el arranque. Por Agregar C5N en









Canadá y Bosnia y Herzegovina abren el grupo B.

Canadá y Bosnia y Herzegovina abren la actividad del Grupo B en el Mundial 2026 este viernes por la tarde. El encuentro se disputa en el Toronto Stadium, conocido también como BMO Field, donde el seleccionado canadiense hace su debut como uno de los tres países anfitriones del torneo.

El partido tiene un peso especial para ambas selecciones. Canadá busca confirmar el crecimiento que mostró en Qatar 2022, esta vez con la ventaja de jugar en casa y ante su propio público. Bosnia y Herzegovina, por otra parte, regresa a un Mundial por primera vez desde Brasil 2014, luego de clasificar de manera dramática en el repechaje de la UEFA, donde eliminó a Italia por penales.

El arbitraje del encuentro estará a cargo del argentino Facundo Tello, acompañado por sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes. Antes del pitazo inicial se realizará una ceremonia de apertura en Toronto con la participación de Alanis Morissette y Michael Bublé.

Selección Fútbol Canadá Canadá enfrentará a la Argentina en el partido inaugural de la Copa América 2024. A qué hora se juega Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, por el Mundial 2026 El partido comienza este viernes 12 de junio a las 16 horas de Argentina. Los últimos cinco encuentros de Canadá previos al torneo incluyeron un empate 1-1 ante República de Irlanda, una victoria 2-0 sobre Uzbekistán y un empate sin goles frente a Túnez. Bosnia llegó al Mundial tras eliminar a Italia en el repechaje y cerró su preparación con un empate 1-1 ante Panamá el 6 de junio.

bosnia italia mundial Cómo ver en vivo a Canadá contra Bosnia y Herzegovina por TV y streaming El partido se transmite en vivo por DSports, disponible en los canales 610 (SD) y 1610 (HD) de DirecTV. Para quienes prefieran el streaming, el duelo está disponible en DGO, la plataforma digital de DirecTV, y en Paramount+, que incorpora las señales de DSports para ofrecer la cobertura completa del Mundial. Disney+ Premium también contará con la transmisión del partido.