Riquelme: "Macri no tendría la carrera que tiene si Bianchi no hubiese sido técnico de Boca"

Juan Román Riquelme aseguró que "si Bianchi no hubiese sido técnico de Boca, Macri no tendría la carrera que tiene". El actual vicepresidente del club le respondió al líder de Juntos por el Cambio, quien sostuvo que diseñó la estrategia con la que el Virrey derrotó a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2000.

"Primero, no lo escuché. Y segundo, en la vida hay que ser agradecido que Bianchi fue técnico de nuestro club. Yo voy a estar eternamente agradecido a Carlos", afirmó Riquelme, quien acaba de ganar su quinto título como dirigente de Boca , en una entrevista en radio La Red.

Román fue consultado sobre un pasaje de "Para qué", el nuevo libro de Mauricio Macri. Allí el expresidente reveló una conversación que mantuvo con Carlos Bianchi en la previa de la final ante Palmeiras donde lo habría convencido de "jugarles de igual a igual" en Brasil después de empatar en la Bombonera.

"Seguramente si no tuviera la suerte de haber sido dirigido por él, que nos enseñó a competir, que tuvimos la suerte de compartir muchas cosas, por ahí yo no estaría hablando con ustedes. Porque gracias a él y gracias a mis compañeros la gente de Boca me quiere mucho", reconoció el exjugador.

"Y si Macri terminó en el lugar en que terminó es porque le debe mucho a Bianchi. Es al revés, eso sin dudas. Si Bianchi no hubiese sido técnico de Boca, a Riquelme no lo querrían tanto y Macri no tendría la carrera que tiene", concluyó.