Riquelme le apuntó con todo a Barco: "Lo que ha hecho está muy mal"

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, fue consultado por la partida de Valentín Barco a Inglaterra, luego de rescindir su contrato, y el "10" fue contundente: "A mí me tocó ser futbolista, a mi me fue bien acá y me vinieron a comprar un montón de veces y siempre dije que no. La decisión siempre es del jugador. Después hay un representante que te quiere convencer, la familia que forma parte de la decisión, pero el que firma el papel es el jugador. Lo ha hecho Barco, para mí, está muy mal".