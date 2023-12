Riquelme apuntó contra la oposición a horas de las elecciones en Boca: "Esto es mugre".

"Nos quiso intervenir, quiere privatizar el club, por eso mañana es el día más importante de los 118 años del club. Mañana vamos a batir el récord y vamos a ganar las elecciones por mucho", indicó en referencia al expresidente. "El club es como un hijo y no podemos permitir que estos señores sigan haciendo esto que están haciendo. Esto es mugre", sentenció.

Además, expresó: "Me da felicidad que la gente empiece a abrir los ojos de lo que son capaz y por otro, me da rareza porque es el país que amo y vi cosas que no me pasaron nunca en 45 años".

"Los hinchas vamos a demostrar que el club es nuestro, que nos sentimos orgullosos. No vamos a permitir que este señor nos robe el corazón. Les pido por favor que vengan a votar. Es el día más importante de los 118 años del club. Tenemos que ser más de 50 mil. Es más importante que el partido que jugué con el Madrid", aseguró el candidato del oficialismo al pedirle a los hinchas que se acerquen a votar, en una jornada en la que se confirmó la asistencia del presidente Javier Milei.