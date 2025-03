Ricardo Centurión anunció que jugará en un club de la liga boliviana: "Allá vamos"

El futbolista realizó una publicación en su cuenta de Instagram con el sorpresivo anunció luego de un fallido último paso por el fútbol argentino. Llegará a una institución intervenida y que les debía once meses de sueldos a sus jugadores.

El futbolista Ricardo Centurión realizó, en medio del partido entre Uruguay y Argentina por Eliminatorias Sudamericanas , un sorpresivo posteo en sus redes sociales: anunció que jugará en Oriente Petrolero , club de la liga boliviana que se encuentra intervenido, sumergido en una profunda crisis institucional y que les debía once meses de sueldos a sus jugadores.

La última vez que Centurión jugó un partido oficial fue el 16 de abril de 2023, cuando con Barracas Central, donde llegó a préstamo desde la institución de Liniers, enfrentó a Vélez por la Liga Profesional. Tras su paso por el Guapo, volvió al Fortín donde no cumplió con las exigencias que en su momento le pidió el entrenador Gustavo Quinteros y rescindió contrato.

El único detalle que aún se debe resolver para que el ex Racing y Boca pueda arribar al club de Santa Cruz de la Sierra es el tema de cupos extranjeros. El reglamento señala que se permiten seis, por lo que un jugador debería irse del actual plantel para liberar cupo. Por su parte, la Federación Boliviana no lo habilitaría hasta que no se produzca dicha gestión.