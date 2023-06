Revolución en en Turismo Carretera: cuándo salen los nuevos modelos en las pistas

Así lo confirmó Alejandro Iuliano, gerente técnico de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). “Nos juntamos con los técnicos referentes de la categoría con el objetivo de establecer una metodología de trabajo para empezar a ver el enchapado de los modelos Mustang, Camaro y Challenger”, reconoció durante una entrevista con Fox Sports.

Al mismo tiempo, explicó que hubo una primera reunión “en la que todos se mostraron muy entusiasmados”. En ese sentido, explicó que el año que viene se sumarán el Camaro y el Mustang y con respecto a Torino y Dodge, “se hará un re diseño del original para que también esté actualizado”.

“En el caso se Chevrolet se está trabajando con el Camaro ZL1. Con respecto al Ford vamos a trabajar con el Mustang Mach1. Y respecto a Dodge, el Challenger”, detalló.

Chevrolet Camaro y Ford Mustang Twitter @briccodesign

Cómo y cuáles serán los nuevos modelos que se verán en Turismo Carretera

Este cambio en la apariencia de los vehículos apuntará a un espectáculo permitirá una adaptación más fluida y garantizará una competencia justa y equitativa entre los diferentes modelos: las nuevas carrocerías serán colocadas sobre las estructuras tubulares utilizadas por el Torino, dado que sus dimensiones son muy similares a las de los autos de serie.

En principio, el año próximo habrá solo dos unidades de este “nuevo TC”: un Mustang, que preparará el equipo de Mariano Werner; y un Camaro, que estará a cargo del flamante Pradecom Racing. “Los prototipos ya estarán en 2024”, aseguró Iuliano.

Nuevo modelos TC Twitter @briccodesigne

Quiénes son los primeros pilotos de Camaro y Mustang

Tras la confirmación de la revocación en los modelos de los autos en el Turismo Carretera, dos pilotos experimentados argentinos se postularon como los primeros pilotos en usar los nuevos formatos.

“En caso de conseguir la habilitación vamos a comenzar con la construcción de los autos. Si la ACTC nos autoriza, voy a manejar un Camaro”, aseguró Christian Ledesma, campeón en 2007 y explicó que “la idea es realizar el pedido de las autopartes a General Motors de Estados Unidos para comenzar el proceso de construcción”.

“Todavía me cuesta asimilar el hecho de formar parte directa de la revolución del Turismo Carretera. Es algo lindo, importante, pero hasta que no esté plasmado no me quiero adelantar a los hechos”, reflexionó en diálogo con Solo TC.

Por su parte, Mariano Werner aseguró que inició el proceso de la construcción de Ford Mustang: “Ya definimos el modelo que vamos a usar para traer las pieles de Estados Unidos. Estamos muy en sintonía con lo que está pasando con el Camaro en el Pradecon Racing”.

“La idea es tenerlo listo en diciembre para hacer las pruebas lo antes posible. Correr con un Mustang genera mucha expectativa. Uno obviamente se genera mil preguntas, pero si les muestro una foto del auto todas esas preguntas se terminan rápido”, agregó.