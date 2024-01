Racing presentó oficialmente a sus nuevos refuerzos de cara a la temporada

Bruno Zuculini, Adrián "Maravilla" Martínez, Santiago Solari, Facundo Cambeses, Maximiliano Salas y Santiago Sosa fueron presentados con la presencia de Víctor Blanco. Germán Conti no estuvo ya que todavía no fue oficializado.

En diálogo con TyC Sports, Zuculini expuso su felicidad por su regreso a la Academia, donde ya había jugado entre 2010 y 2014: "Contento, poniéndome a la altura de compañeros que vienen jugando hace mucho, disfrutando también. Estoy donde quiero estar. Lo estoy disfrutando mucho. Me gusta ver que Racing crece. Después, va a depender de cada fin de semana, de que Racing compita y gane".

En tanto, elogió la evolución de las instalaciones del club. "Me alegra un montón ver que el Tita tiene más herramientas para sus chicos, que el gimnasio está muy lindo, el vestuario grande", remarcó.

BRUNO ZUCULINI: "ME ENCONTRÉ CON UN RACING MEJORADO, AHORA ESTÁ EN NOSOTROS GANAR Y COMPETIR"



El flamante refuerzo de la Academia conversó con TyC Sports y dejó entrever sus sensaciones tras reencontrarse con el club que lo vio nacer.



@marianoantico pic.twitter.com/gsQsKI99RW — TyC Sports (@TyCSports) January 18, 2024

Por su parte, con ESPN, Cambeses recordó su trayectoria y analizó la competencia interna que tendrá con el chileno Gabriel Arias: "Soy un arquero joven, con mucho recorrido y pelear el puesto con Arias también me sedujo muchísimo. Venir a competir con un arquero con tanta jerarquía, con tanto recorrido en el fútbol, siento que va a ayudar muchísimo, también tenemos de profe de arqueros a Campagnuolo".

También rememoró las conversaciones que tuvo con el flamante DT del equipo de Avellaneda. "Gustavo Costas me llamaba bastante seguido. El 31 a las 21 estaba hablando con él, me decía que quería empezar el año sabiendo que me iba a tener en el plantel. Esas cosas a uno le gustan, lo motivan, más allá de lo grande que es Racing y que la decisión ya estaba casi tomada, ayudó muchísimo lo que me dijo Gustavo", marcó.

"COSTAS ME LLAMABA BASTANTE SEGUIDO". Facundo Cambeses, nuevo arquero de la Academia, contó cómo fueron las charlas con el entrenador de la Academia para convencerlo de que llegue a Racing.



#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/DJWAyiCFTP — SportsCenter (@SC_ESPN) January 18, 2024

Por otro lado, Sosa manifestó en cuál posición se siente más cómodo: "Contento de estar con el grupo. Ayer tuve mi primer entrenamiento y hoy ya con pelota. Yo estoy preparado, me fui preparando cuando estaba de vacaciones. Estoy cuando el técnico me necesite. En lo personal he jugado mayormente de volante central solo, también acompañado. Me siento mejor solo, pero también he estado en un doble cinco".

Asimismo, el jugador de 24 años destacó las metas del equipo. "Racing está para ser campeón. Ha traído muchos refuerzos, se ve con muchas ganas al grupos. Se ve a muy buenos jugadores, es un club muy grande, la gente también es increíble. Es un conjunto de cosas. Después sale campeón uno, es complicado. Pero nuestro objetivo va a ser ese", expresó.