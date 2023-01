Racing podría jugar sin público frente a Belgrano: los motivos

Por tal motivo, la Aprevide tendría decidido que el partido, que será este domingo a las 19.15, se juegue a puertas cerradas por temor a que se produzca un enfrentamiento.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió que el club de Avellaneda entregó el listado con los nombres de los hinchas sobre los que pesa el derecho de admisión, por lo que la situación podría destrabarse.

#RacingJuegaConSuGente, la campaña de los hinchas en Twitter

El hashtag #RacingJuegaConSuGente se convirtió en tendencia este viernes en Argentina a raíz de la posibilidad de que la Academia deba jugar sin público frente a Belgrano.

Racing viene de ganar la Supercopa argentina internacional frente a Boca en Abu Dhabi y se esperan una serie de festejos este domingo en el Cilindro. Por tal motivo, los hinchas pusieron el grito en el cielo al enterarse que el encuentro podría disputarse a puertas cerradas e iniciaron una campaña para acudir al estadio, al margen de una eventual prohibición.

"Al club lo bancan sus socios. No poner la cara por defender lo más preciado que tiene el hincha (apoyar a su equipo en su casa) es cruzar un límite", "O se juega con la gente o no se juega. No permitamos que 100 delincuentes le ganen a 84.000 socios", "Racing es nuestro, no es de los dirigentes ni de la barra", fueron algunos de los mensajes publicados en Twitter.

Cinco barras detenidos con un arsenal

Cinco barrabravas de Racing fueron detenidos el martes mientras circulaban con un vehículo repleto de armas de fuego y réplicas.

El periodista Diego Brancatelli informó en C5N que los detenidos son Brian Iván Rodríguez, de 20 años, Darío Fabián Bárzola de 52 y Pablo Ismael Tuponi de 36. Además fueron capturados dos menores cuyas iniciales son I.S, de 14 años y L.M de 17.

En tanto, Diego Gabriele informó lo ocurrido y agregó que el hecho se produjo en el cruce de avenida Belgrano y Vélez Sarsfield mientras los barrabravas se trasladaban en un auto marcha Chevrolet. El periodista agregó que los detenidos habrían formado parte de una pelea a los tiros en Villa Corina.

El hecho ocurrió después de que la barra brava de Racing regresara de Abu Dabi tras la victoria de la Academia contra Boca y fueron esperados en el Aeropuerto de Ezeiza por Leandro Paredes, quien era el jefe de la barra hasta hace unas semanas. Allí se generaron disturbios, lo que profundizaron las internas en estos grupos violentos.

La barra de Racing está dividida en tres facciones: los Pibes de Racing, Los del Docke y Los de Corina. Estas divisiones de grupos registran antecedentes de peleas recientes, por lo que la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) había determinado que el amistoso entre el club de Avellaneda y Racing de Montevideo se juegue sin público.