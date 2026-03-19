Quiénes son los rivales de River Plate en la Copa Sudamericana 2026 En la sede de la CONMEBOL, en la ciudad paraguaya de Luque, se realizó el sorteo de la fase de grupos del segundo torneo más importante del fútbol sudamericano. El Millonario ya conoce los rivales que enfrentará en esta nueva aventura internacional. Por + Seguir en







En abril el equipo de Coudet comienza su participación en la Sudamericana.

River ya conoce sus rivales para la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, que tendrá lugar entre el 8 de abril y el 27 de mayo: integró el grupo H con Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sudamericana/status/2034776307288977644&partner=&hide_thread=false ¡Grupos definidos! Así se jugará la CONMEBOL #Sudamericana 2026#LaGranConquista pic.twitter.com/duDOUG6oe6 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) March 19, 2026 Al equipo de Eduardo Chacho Coudet le tocó uno de los grupos más difíciles con varios viajes largos y rivales de los más variados en una competencia que volverá a jugar después de 11 años. La última vez que dijo presente, llegó hasta semifinales en 2015, donde cayó con Huracán, cuando todavía la Sudamericana y la Libertadores se disputaban semestralmente y no al mismo tiempo.

Enfrentará a un equipo brasileño de tercer orden, además viajará a Bolivia y evitará la altura, ya que el equipo jugará en Santa Cruz de la Sierra. Mientras que el vuelo más largo será a Valencia, ciudad venezolana, donde hace de local Carabobo: serán 5.100km. El Millonario fue cabeza de serie de su grupo y por eso evitó a otros equipos incómodos.

river grupo h ¿Cómo es el formato de la Copa Sudamericana?

Formato de la Sudamericana 2026 El torneo estará conformado por ocho grupos de cuatro equipos cada uno. Los que terminen en el primer puesto de cada zona clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que los segundos deberán disputar una instancia de repechaje para seguir en competencia.