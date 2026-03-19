19 de marzo de 2026 Inicio
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Quiénes son los rivales de River Plate en la Copa Sudamericana 2026

En la sede de la CONMEBOL, en la ciudad paraguaya de Luque, se realizó el sorteo de la fase de grupos del segundo torneo más importante del fútbol sudamericano. El Millonario ya conoce los rivales que enfrentará en esta nueva aventura internacional.

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En abril el equipo de Coudet comienza su participación en la Sudamericana.

En abril el equipo de Coudet comienza su participación en la Sudamericana.

River ya conoce sus rivales para la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, que tendrá lugar entre el 8 de abril y el 27 de mayo: integró el grupo H con Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela.

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Al equipo de Eduardo Chacho Coudet le tocó uno de los grupos más difíciles con varios viajes largos y rivales de los más variados en una competencia que volverá a jugar después de 11 años. La última vez que dijo presente, llegó hasta semifinales en 2015, donde cayó con Huracán, cuando todavía la Sudamericana y la Libertadores se disputaban semestralmente y no al mismo tiempo.

Enfrentará a un equipo brasileño de tercer orden, además viajará a Bolivia y evitará la altura, ya que el equipo jugará en Santa Cruz de la Sierra. Mientras que el vuelo más largo será a Valencia, ciudad venezolana, donde hace de local Carabobo: serán 5.100km. El Millonario fue cabeza de serie de su grupo y por eso evitó a otros equipos incómodos.

river grupo h

¿Cómo es el formato de la Copa Sudamericana?

Formato de la Sudamericana 2026

El torneo estará conformado por ocho grupos de cuatro equipos cada uno. Los que terminen en el primer puesto de cada zona clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que los segundos deberán disputar una instancia de repechaje para seguir en competencia.

En esa fase se sumarán ocho equipos provenientes de la Copa Libertadores (los que finalicen terceros en sus grupos). Desde allí, las eliminatorias se jugarán con formato ida y vuelta, sin ventaja deportiva, hasta llegar a la final, que se disputará el 21 de noviembre a partido único en sede neutral.

Copa Sudamericana trofeo

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