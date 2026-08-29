Video: así levantaron la copa del mundo Las Leonas y dieron la vuelta olímpica en Amstelveen

El equipo argentino de hockey se consagró campeona del Mundial 2026 tras vencer 3 a 1 en penales australianos a Países Bajos y consiguieron la tercera estrella, tras lo conseguido en 2002 y 2010 ante el mismo rival.

Las Leonas se consagraron campeonas del Mundial 2026 al vencer al Países Bajos por 3 a 1 en los penales australianos , tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario y festejaron a lo grande. Así fueron los momentos finales y el abrazo de las jugadoras.

En julio del 2022, la final había sido para la Selección de Países Bajos y esta vez pudieron sacarse la espina para poder consagrarse. Los nervios del partido se pudieron sentir, pero la jerarquía de Majo Granatto hizo que el encuentro quede igualado y se defina en penales australianos.

En los penales, Cristina China Cosentino fue la figura y clave, pero el definitivo estuvo a cargo de Sofía Cairó, quien sacó toda su experiencia: dio un grio revelando la bocha y arriesgándose al quite, pero fue todo en pocos segundos, preciso y justo: la pelota entró y fue el final.

¡¡LLEGÓ LA TERCERA ESTRELLA!! COMO EN EL 2002 Y 2010, LAS LEONAS ALZARON LA COPA Y SE CORONARON CAMPEONAS DEL MUNDO POR TERCERA VEZ. ¡SALUD! Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/x5uzcwelhL

Las jugadoras se abrazaron en el piso y gritaron campeonas. Ocurrió la famosa invasión en la cancha para festejar. Comenzaron los cánticos en ronda a puro salto, pero con la emoción presente.

Luego del momento de las jugadoras rivales, quienes recibieron su medalla plateada y su merecido reconocimiento, fue el turno de las campeonas. El presidente de la FIH les dio la copa y, después de contar hasta tres, Agostina Alonso y Majo Granatto levantaron el trofeo.

Llegó la tercera, después de las conseguidas en 2002 y 2010 con Luciana Aymar, de protagonista. Más tarde entró Lucha a la cancha para abrazar a las campeonas y reconocerlas. Se puso a llorar con ellas y festejó como una más.

"SIEMPRE TENGO A MI LADO A MI DIOS". La emoción de Lucha Aymar con la consagración de Las Leonas como campeonas del mundo por tercera vez en la historia. Y claro, ¡no podía faltar #DiegoEterno y presente alentando a Argentina! pic.twitter.com/v2zePrV9rv — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

Entre lágrimas, y en medio de la emoción por lograr el título del mundo, Julieta intentó analizar el juego en una entrevista con ESPN : "No lo puedo creer. Es un sueño estar acá, ser campeonas y encima... no sé, es el escenario ideal. No sé qué decir. El gol de ellas llegó en un momento duro porque estábamos muy bien, pero el equipo jamás fue para abajo, fuimos a darlo vuelta y dicho y hecho. En los penales dijimos: 'Es nuestro'. Siempre sentimos que fuimos superiores y se transmitió eso... A toda la gente que está del otro lado, a todos los argentinos, somos campeones del mundo y no lo puedo creer. ¡Vamos Argentina!".

Minutos más tarde, Agostina Alonso, capitana de Las Leonas, habló sobre la victoria y recordó la dura derrota sufrida ante la rival de este sabado en Argentina meses atrás: "Se me viene a la cabeza el 0-4 en diciembre, proceso que termina hoy, con el título del mundo. Nos llevamos el premio mayor, es el esfuerzo de todas... Eso se me viene a la cabeza, el 0-4 contra Holanda en casa, en Santiago del Estero, durísimo partido para nosotras. Así terminó esto".

¡NO PUDO HABLAR! Juli Jankunas, completamente emocionada con la consagración de Las Leonas como campeonas del mundo luego de vencer a Países Bajos en los penales australianos.



Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/ZQ1kfafuro — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

El camino de Las Leonas hacia el campeonato del mundo

Fecha 1: Argentina 1-1 Estados Unidos (Brisa Bruggesser)

Argentina 1-1 Estados Unidos (Brisa Bruggesser) Fecha 2: Alemania 2-3 Argentina (Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany x2)

Alemania 2-3 Argentina (Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany x2) Fecha 3: Argentina 2-0 Escocia (María José Granatto y Lara Casas)

Argentina 2-0 Escocia (María José Granatto y Lara Casas) Fecha 1 - Segunda Fase : Argentina 3-0 España (Agustina Gorzelany x2 y Juana Castellaro)

: Argentina 3-0 España (Agustina Gorzelany x2 y Juana Castellaro) Fecha 2 - Segunda Fase : Argentina 0 - 0 Bélgica

: Argentina 0 - 0 Bélgica Semifinales: Argentina 1 - Australia 0 (Julieta Jankunas)

Argentina 1 - Australia 0 (Julieta Jankunas) Final: Argentina 1 (3) - Países Bajos 1 (1) (Majo Granatto)

Las mejores fotos de Las Leonas campeonas del mundo