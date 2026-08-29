29 de agosto de 2026 Inicio
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Video: así levantaron la copa del mundo Las Leonas y dieron la vuelta olímpica en Amstelveen

El equipo argentino de hockey se consagró campeona del Mundial 2026 tras vencer 3 a 1 en penales australianos a Países Bajos y consiguieron la tercera estrella, tras lo conseguido en 2002 y 2010 ante el mismo rival.

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Las Leonas

Las Leonas, campeonas.

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Las Leonas se consagraron campeonas del Mundial 2026 al vencer al Países Bajos por 3 a 1 en los penales australianos, tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario y festejaron a lo grande. Así fueron los momentos finales y el abrazo de las jugadoras.

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En julio del 2022, la final había sido para la Selección de Países Bajos y esta vez pudieron sacarse la espina para poder consagrarse. Los nervios del partido se pudieron sentir, pero la jerarquía de Majo Granatto hizo que el encuentro quede igualado y se defina en penales australianos.

En los penales, Cristina China Cosentino fue la figura y clave, pero el definitivo estuvo a cargo de Sofía Cairó, quien sacó toda su experiencia: dio un grio revelando la bocha y arriesgándose al quite, pero fue todo en pocos segundos, preciso y justo: la pelota entró y fue el final.

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Las jugadoras se abrazaron en el piso y gritaron campeonas. Ocurrió la famosa invasión en la cancha para festejar. Comenzaron los cánticos en ronda a puro salto, pero con la emoción presente.

Luego del momento de las jugadoras rivales, quienes recibieron su medalla plateada y su merecido reconocimiento, fue el turno de las campeonas. El presidente de la FIH les dio la copa y, después de contar hasta tres, Agostina Alonso y Majo Granatto levantaron el trofeo.

Llegó la tercera, después de las conseguidas en 2002 y 2010 con Luciana Aymar, de protagonista. Más tarde entró Lucha a la cancha para abrazar a las campeonas y reconocerlas. Se puso a llorar con ellas y festejó como una más.

Entre lágrimas, y en medio de la emoción por lograr el título del mundo, Julieta intentó analizar el juego en una entrevista con ESPN : "No lo puedo creer. Es un sueño estar acá, ser campeonas y encima... no sé, es el escenario ideal. No sé qué decir. El gol de ellas llegó en un momento duro porque estábamos muy bien, pero el equipo jamás fue para abajo, fuimos a darlo vuelta y dicho y hecho. En los penales dijimos: 'Es nuestro'. Siempre sentimos que fuimos superiores y se transmitió eso... A toda la gente que está del otro lado, a todos los argentinos, somos campeones del mundo y no lo puedo creer. ¡Vamos Argentina!".

Minutos más tarde, Agostina Alonso, capitana de Las Leonas, habló sobre la victoria y recordó la dura derrota sufrida ante la rival de este sabado en Argentina meses atrás: "Se me viene a la cabeza el 0-4 en diciembre, proceso que termina hoy, con el título del mundo. Nos llevamos el premio mayor, es el esfuerzo de todas... Eso se me viene a la cabeza, el 0-4 contra Holanda en casa, en Santiago del Estero, durísimo partido para nosotras. Así terminó esto".

El camino de Las Leonas hacia el campeonato del mundo

  • Fecha 1: Argentina 1-1 Estados Unidos (Brisa Bruggesser)
  • Fecha 2: Alemania 2-3 Argentina (Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany x2)
  • Fecha 3: Argentina 2-0 Escocia (María José Granatto y Lara Casas)
  • Fecha 1 - Segunda Fase: Argentina 3-0 España (Agustina Gorzelany x2 y Juana Castellaro)
  • Fecha 2 - Segunda Fase: Argentina 0 - 0 Bélgica
  • Semifinales: Argentina 1 - Australia 0 (Julieta Jankunas)
  • Final: Argentina 1 (3) - Países Bajos 1 (1) (Majo Granatto)

Las mejores fotos de Las Leonas campeonas del mundo

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