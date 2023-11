Quién es el 9 de Qatar, el jugador que Riquelme se negó a llevar a Boca para mantener un sponsor

“El socio de Boca la tiene muy fácil en las elecciones. El club ha crecido muchísimo en este tiempo. Ganamos en cuatro años la misma cantidad de títulos que consiguieron los anteriores dirigentes en ocho. Hicimos debutar muchos chicos en Primera División. Está todo muy claro”, sostuvo el exmediocampista tras la eliminación del equipo en Córdoba con Estudiantes de La Plata en las semifinales de la Copa Argentina.

Sin nombrarlo en ningún momento, el eterno ‘10’ xeneize cargó sus dardos contra Mauricio Macri, extitular de la entidad y futuro candidato a vicepresidente por el binomio opositor que encabezará el empresario Andrés Ibarra.

“El club creció muchísimo en lo deportivo, en lo económico. Tenemos $30 millones a favor en el balance, cuando nos dieron un club con deudas”, manifestó en declaraciones a TyC Sports, en alusión a que durante el ciclo anterior que encabezaba el presidente Daniel Angelici “ni siquiera se pudo hacer un buen drenaje en la cancha, que se inundaba siempre”.

En ese sentido, se quejó que “nadie habla de que trajimos a (Edinson) Cavani, una estrella del fútbol mundial”. “Ganamos seis títulos en cuatro años. No invento nada. Estoy seguro de que el hincha de Boca vivirá una verdadera fiesta el 2 de diciembre votando en la Bombonera”, enumeró.

Elecciones en Boca: Riquelme arremetió contra Mauricio Macri

“Este señor (Macri) puso al dirigente (Angelici) que le permitió al rival de toda nuestra vida (River Plate) vivir los mejores cinco años de su historia deportiva en el período moderno”, en referencia a las victorias que tuvo la entidad de Núñez por sobre Boca durante el período de 2014 al 2018.

Al mismo tiempo, acusó a Macri de querer imponerle la compra de un jugador qatarí a cambio de renovar el sponsor de la camiseta, que en ese momento era Qatar Airlines.

“Yo sabía 6 meses antes que los íbamos a quedar sin el sponsor de Qatar Airways. El señor que quiere ser nuevo presidente (Ibarra) me dijo que si no le traíamos al 9 de la selección de Qatar para promocionarlo para el Mundial, nos quedábamos sin sponsor”, recordó el ex10 y sin titubeos sostuvo: “Prefiero tener a (Darío) Benedetto, (Edinson) Cavani en el plantel. Y no al 9 de Qatar que ni conozco su nombre. Yo amo a mi club”.

RIQUELME: "Yo sabía que nos íbamos a quedar SIN SPONSOR si no traíamos AL 9 DE QATAR PARA PROMOCIONARLO PARA EL MUNDIAL".

Quién es Almoez Alí, el 9 de Qatar que habría sido ofrecido a Boca

Almoez Alí de 27 años juega desde 2016 en el Al Duhail de su país, equipo que dirigía Hernán Crespo hasta que llegó Christophe Galtier, extécnico del PSG, en octubre de este año.

En 2015 pasó por un equipo juvenil de Eupen en Bélgica y luego jugó en el filial de LASK de Austria, donde marcó cinco goles en cuatro partidos. Allí tuvo su debut profesional a los 18 años y en 2016 fue contratado por Cultural Leonesa, el club del ascenso español que fue propiedad de la Academia Aspire, donde jugó diez partidos en seis meses, hasta su regreso al fútbol qatarí.

Al Almoez Ali de la Copa Asiática 2019 te lo traía a Boca con los ojos cerrados, eh. Lo que tocaba lo metía adentro.

Hoy Benedetto cabeceó un centro a la provincia de La Rioja.



Hoy Benedetto cabeceó un centro a la provincia de La Rioja. pic.twitter.com/KWXuEvvlap — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) November 23, 2023

El delantero tiene un récord mundial: es el primer y único jugador en marcar en tres torneos continentales diferentes. Lo hizo en la Copa asiática que ganó en 2019, donde fue el goleador y también en la Copa América de ese año y en la Copa Oro de la Concacaf 2021.

Jugó la Copa América en tierras brasileñas y, hasta se enfrentó a la Selección Argentina, y si bien quedaron eliminados en fase de grupos, Alí convirtió el gol del empate ante Paraguay.