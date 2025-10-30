30 de octubre de 2025 Inicio
Todo confirmado: cuándo y dónde será la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

La Asociación del Fútbol Argentino oficializó los detalles del partido entre la Lepra mendocina y el Bicho, por el cual hay mucha expectativa.

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia definirán la Copa Argentina.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se llevará a cabo el miércoles desde las 21:10 en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, donde Instituto ejerce la localía.

Explotó Gallardo tras la eliminación.
En su cuenta de la red social X, la AFA confirmó los detalles del partido decisivo del campeonato. "La final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se disputará el miércoles 5 de noviembre a las 21.10 en el Estadio de Instituto de Córdoba", expresó la institución.

El equipo de Alfredo Berti accedió a la final del torneo luego de eliminar a River en las semifinales en la tanda de penales en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, después de que empataron 0-0 en el tiempo regular. Por su parte, el Bicho se clasificó al imponerse 2-1 sobre Belgrano luego de remontar el resultado en el Gigante de Arroyito de Rosario.

AFA tuit final Copa Argentina
Además de consagrarse, ambos equipos también buscarán ingresar a la Copa Libertadores 2026, ya que el ganador asegurará su clasificación al torneo más importante de Sudamérica. Por lo pronto, el último campeón es Central Córdoba de Santiago del Estero, que en 2024 venció 1-0 a Vélez en el estadio de Unión de Santa Fe.

En este marco, el conjunto de Nicolás Diez pretendrá romper una racha de 15 años sin títulos debido a que su última consagración se produjo en el Torneo Clausura 2010. Por su parte, Independiente Rivadavia buscará hacer historia ya que en caso de quedarse con la final, ganará su primer campeonato.

María Becerra confirmó el lanzamiento del álbum ﻿QUIMERA.

María Becerra anunció su nuevo álbum: cómo se llama y cuándo se estrena

La plataforma de streaming﻿ renovó una de sus series más exitosas.
play

Disney+ renovó una de sus series más exitosas: cuándo llega al streaming

El canal quedó al borde de perder a una de sus principales figuras.

Telefe podría perder a una de sus principales figuras: "En el 2026..."

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, más conocido como Oruam.
play

Oruam, el famoso trapero brasileño que es hijo de uno de los líderes del Comando Vermelho

Rocío Marengo habló con sus seguidores sobre el problema que tuvo con su embarazo.
play

La revelación que hizo Rocío Marengo tras una complicación con su embarazo: "Bebito está solito..."

La China Suárez y Mauro Icardi estarían próximos a casarse.
play

Insólito: la abogada de Mauro Icardi filtró que el futbolista se casará con la China Suárez

