Todo confirmado: cuándo y dónde será la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors La Asociación del Fútbol Argentino oficializó los detalles del partido entre la Lepra mendocina y el Bicho, por el cual hay mucha expectativa. Por







Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia definirán la Copa Argentina. Redes sociales

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se llevará a cabo el miércoles desde las 21:10 en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, donde Instituto ejerce la localía.

En su cuenta de la red social X, la AFA confirmó los detalles del partido decisivo del campeonato. "La final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se disputará el miércoles 5 de noviembre a las 21.10 en el Estadio de Instituto de Córdoba", expresó la institución.

El equipo de Alfredo Berti accedió a la final del torneo luego de eliminar a River en las semifinales en la tanda de penales en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, después de que empataron 0-0 en el tiempo regular. Por su parte, el Bicho se clasificó al imponerse 2-1 sobre Belgrano luego de remontar el resultado en el Gigante de Arroyito de Rosario.

AFA tuit final Copa Argentina La publicación de la AFA. X Además de consagrarse, ambos equipos también buscarán ingresar a la Copa Libertadores 2026, ya que el ganador asegurará su clasificación al torneo más importante de Sudamérica. Por lo pronto, el último campeón es Central Córdoba de Santiago del Estero, que en 2024 venció 1-0 a Vélez en el estadio de Unión de Santa Fe.

En este marco, el conjunto de Nicolás Diez pretendrá romper una racha de 15 años sin títulos debido a que su última consagración se produjo en el Torneo Clausura 2010. Por su parte, Independiente Rivadavia buscará hacer historia ya que en caso de quedarse con la final, ganará su primer campeonato.