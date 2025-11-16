16 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Quién era Alejandro Frangioli, el piloto que murió mientras corría en La Plata

La víctima de 66 años se descompensó durante la última vuelta de una carrera en el autódromo Roberto Mouras. Sufrió un paro cardíaco cuando manejaba su Ford Fiesta durante el giro final de la clasificación de la Clase 2 de Turismo Internacional.

Por
Alejandro Frangioli

Alejandro Frangioli, oriundo de Chaco, fue campeón en 2005, 2006 y 2018 de la Clase Super

Un trágico accidente sacudió el mundo del automovilismo argentino este fin de semana tras la muerte de un piloto, quien se descompensó durante la última vuelta de una carrera y murió durante una competencia zonal en La Plata.

Boca jugará ante Tigre en La Bombonera desde las 20:15
Te puede interesar:

Tras el triunfo en el Superclásico, Boca quiere cerrar la fase de grupos en lo más alto

El hecho ocurrió este sábado en el Autódromo Roberto José Mouras, en las inmediaciones de esta ciudad, cuando la víctima, Alejandro Frangioli participaba de la competencia Turismo Internacional de la clasificación de la Clase 2.

La víctima de 66 años, que iba arriba de su Ford Fiesta se descompensó mientras manejaba la última vuelta, pero perdió el control del vehículo y terminó deteniendo la marcha al costado de la pista. Más allá que se lo asistió rápidamente y se le practicaron maniobras de RCP, no fue posible reanimarlo, y el médico certificó que el deceso se produjo por causas naturales.

En el lugar también se encontraba su yerno, Guillermo Quiroga, quien relató que Frangioli había sufrido anteriormente un paro cardíaco, tenía tres stents coronarios y tomaba medicación.

La policía, por su parte, realizó las actuaciones de rigor y el caso quedó caratulado como "averiguación de causales de muerte", sin intervención penal dado el cuadro clínico preexistente del fallecido.

Quién era Alejandro Frangioli, el piloto que se descompensó y murió en la pista

Alejandro Frangioli nació en La Plata en 1959, pero tenía raíces chaqueñas y fue una figura clave del automovilismo nacional. Sus primeros pasos en el automovilismo fueron en competiciones promocionales como la Copa Corsa y la Monomarca Gol.

Luego pudo ascender a las categorías Monomarca Kia y Desafío Fiesta, donde logró su primera consagración nacional en 2004, mismo año en el que llegó al Turismo Internacional, categoría en la que encontró su lugar en el mundo.

Allí fue campeón en 2005, 2006 y 2018 con un BMW Serie 3, convirtiéndose en uno de los pilotos más ganadores de su historia. Además, mantuvo una participación sostenida por más de veinte temporadas.

alejandro frangioli.1

En paralelo de su carrera deportiva, también fue director del Autódromo Santiago Yaco Guarnieri en Cacho, entre 2012 y 2016.

La ACTC describió al también empresario del transporte como “un entusiasta del automovilismo deportivo desde siempre”. “Se inició en el automovilismo zonal, luego recaló en el Turismo Internacional consiguiendo tres títulos en la Clase Súper y esta temporada luchaba para quedarse con el campeonato de la Clase 2”, agregaron.

El comunicado de la ACTC tras la muerte de Alejandro Frangioli

Tras conocerse la muerte de Alejandro Frangioli, la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) emitió un comunicado lamentando el fallecimiento del piloto de 66 años.

En el mismo señalaron que “lamenta profundamente el fallecimiento del piloto Alejandro Frangioli ocurrida en la tarde de ayer en el autódromo Roberto Mouras”. “Frangioli tuvo una descompensación mientras disputaba la primera final del T. Internacional con su Ford Fiesta. Los médicos acudieron pronto para su atención, le hicieron las maniobras de resucitación de protocolo y luego lo trasladaron al centro de atención del autódromo”, señalaron.

“Una pérdida enorme, de una buena persona, apasionado por los fierros al que seguramente recordaremos por siempre. Rezamos por su descanso en paz y enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos”, concluyeron.

ACTC comunicado Alejandro Frangioli
El comunicado de la ACTC tras la muerte de Alejandro Frangioli

El comunicado de la ACTC tras la muerte de Alejandro Frangioli

Noticias relacionadas

El último partido de la fase de grupos entre Vélez y River será a las 17 en Liniers

Clasificado a octavos, River está obligado a ganar y esperar para ver si se mete en la Libertadores

El Colo Barco sorprendió con un accesorio de la marca Louis Vuitton.

El Colo Barco impone moda con un look casual con jeans anchos y campera retro

Estados Unidos le ganó por 2 a 1 a Paraguay en un amistoso durante la fecha FIFA

Insólito: Estados Unidos y Paraguay terminaron a las trompadas tras un partido amistoso

Boca se ilusiona con sumar un refuerzo de categoría.

El ex compañero de Messi que fue vinculado con Boca: no es Dybala

Este jugador es figura de la Selección argentina Sub 17.

La perla argentina que Barcelona quiere sumar: tiene solo 17 años

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte había advertido el posible enfrentamiento entre barras, ante la actualización de 150 carnets sociales durante la semana.

La policía detuvo a "Bebote" Álvarez y a otros 200 integrantes de la barra "disidente" de Independiente

Rating Cero

Su presencia en distintos programas encendió el interés del público, que no tardó en comentar su nueva imagen.

La impresionante transformación física de Rosalía: "Me encanta hacer pesas"

Con nuevas grabaciones en el horizonte, Marvel se prepara para definir los últimos detalles de Doomsday y encaminar directamente la producción de Secret Wars. 

Marvel prepara las últimas sesiones de Avengers Doomsday: ¿qué falta rodar del ambicioso proyecto?

Ahora, llegó a la gran N roja Sra. Playmen, el estreno erótico italiano que esta siendo tendencia y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo, bajo la dirección de Riccardo Donna.
play

De qué se trata Sra. Playmen, la miniserie sobre la histórica revista italiana que es de lo más visto de Netflix

La tragedia del Heweliusz, reconstruida en una miniserie de Netflix.
play

Es una serie polaca de Netflix que tiene 5 capítulos y es ideal para fanáticos de Chernobyl

Esta miniserie es ideal para maratonear en un fin de semana.
play

Si querés ver series cortas, no te podés perder esta serie de Netflix con capítulos de 35 minutos

play

Osqui Guzmán: "La criminalización del color de piel es una realidad desde siempre"

últimas noticias

La Fiesta de Disfraces se iba a realizar por primera vez, en el Autódromo San Nicolás Ciudad. 

Por el temporal en San Nicolás, se derrumbó un escenario para la Fiesta de Disfraces

Hace 6 minutos

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires que hacen sorrentinos de carne braseadas

Hace 20 minutos
Este pequeño pueblo de 10.000 habitantes en el norte de la provincia es uno de los destinos más elegidos por sus atractivos espirituales.

Viajar a Córdoba: el destino totalmente diferente en el que se viven experiencias únicas

Hace 29 minutos
El pueblo se ubica a 445 km de CABA, en el Partido de Daireaux. 

La escapada cerca de Buenos Aires que parece detenido en el tiempo y posee la Fiesta del Sabor Alemán

Hace 40 minutos
Jujuy ocupa un lugar importante en el turismo nacional. 

Turismo en Argentina: el pueblo que estuvo aislado hasta 2008 y ahora todo el mundo quiere conocerlo

Hace 47 minutos