Qué fue de la vida de Gonzalo Higuaín tras el retiro: se consagró campeón en otro deporte

En octubre de 2022, a los 34 años, el delantero comunicó su retiro de la actividad profesional. "Llegó el día de decir adiós al fútbol. Una profesión que tanto me dio, de la que me siento un privilegiado de haberla vivido, con sus momentos buenos y no tan buenos. Hice una carrera impensada. Logré más de lo que podía imaginar", anunció entre lágrimas.

Gonzalo Higuaín

La nueva vida de Gonzalo Higuaín

Tras alejarse de las canchas, Higuaín sigue viviendo en Miami, donde hizo su última etapa como jugador y donde actualmente brilla Lionel Messi. Aunque ya no juega al fútbol profesionalmente, se mantiene activo gracias a su nueva pasión, el pádel, y este año salió campeón de un torneo local junto al venezolano Tarek Deham.

"No extraño el fútbol. Es un buen síntoma. Me he preparado para esta situación post fútbol y me pegó bien. Una vez que tomé la decisión de retirarme, ya la tenía tomada y ahora tengo otras prioridades en mi vida. Toca disfrutar de la carrera que hice, verla desde otro lado", confesó hace un tiempo.

Sin embargo, Pipita sigue vinculado al fútbol desde un nuevo rol. En septiembre de este año, el Inter Miami anunció que Higuaín volvía al club como Entrenador de Desarrollo de Jugadores del Inter Miami II, equipo que compite en la MLS Next Pro. Allí se encarga de formar a las promesas del club para que hagan la transición al primer equipo.