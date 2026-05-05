5 de mayo de 2026 Inicio
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Es española, quiso hacer un fernet "viajero" y se volvió viral con el resultado: qué hizo

La bebida de cabecera de muchos argentinos y, también, de extranjeros que la prueban y se enamoran del balance entre dulzura y acidez.

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Una española se volvió viral por tratar de preparar un fernet viajero. 

Una española se volvió viral por tratar de preparar un fernet viajero. 

La Voz
  • Una joven española intentó preparar un fernet “viajero” y su experiencia se volvió viral en TikTok.
  • El video generó repercusión por su reacción al probar la bebida, a la que definió de forma crítica.
  • La falta de precisión en las medidas y algunos errores técnicos influyeron en el resultado final.
  • Usuarios argentinos respondieron con consejos y explicaciones sobre cómo lograr la mezcla correcta.

El fernet con coca funciona desde hace años como una marca cultural asociada a Córdoba y toda la Argentina; y cada intento de replicarlo fuera de su contexto habitual suele generar atención en redes sociales. En este caso, una joven española radicada en Argentina decidió volver a probar suerte con la bebida y compartir el proceso en TikTok, donde el resultado no pasó desapercibido.

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El video que la joven compartió en sus redes comienza con una definición que marcó el tono de la experiencia. “Hoy vamos a preparar la que para mí es la peor bebida que he probado hasta el momento”, lanzó la protagonista, aunque aclaró que su opinión previa podía estar condicionada por no haberlo probado en los ámbitos adecuados. Con esa idea, decidió darle una segunda oportunidad y avanzar con una versión casera del clásico “viajero”.

fernet

Cómo fue el video viral de la española que intentó armar un fernet viajero

Para eso utilizó una botella de fernet, una gaseosa y una botella de plástico que recortó para improvisar el recipiente. Ese primer paso ya implicó una dificultad, porque tuvo que cortar el envase y quemar los bordes para evitar irregularidades, un detalle que luego también fue señalado por usuarios en los comentarios.

El siguiente paso fue la proporción de la mezcla. Entre dudas sobre si correspondía un esquema 70-30 o un 50-50, la joven optó por volcar los ingredientes sin una medida precisa. Incluso, en un gesto que sumó repercusión, mezcló la bebida con el dedo meñique, lo que reforzó el carácter improvisado del intento.

Española arma un fernet "viajero"

Al momento de probar el resultado, la reacción fue inmediata. La joven describió que el sabor pasaba de una sensación inicial tenue a un golpe de amargor difícil de sostener. “Creo que con estas medidas tampoco lo he conseguido”, reconoció, mientras su expresión acompañaba la crítica.

El video superó los 10 mil “me gusta” y abrió un intercambio en comentarios donde usuarios aportaron recomendaciones. Entre los puntos más repetidos aparecieron la importancia de respetar las proporciones, utilizar una gaseosa que tenga gas y evitar riesgos al manipular la botella.

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