"Que esté vivo es un milagro", dijo el Chino Maidana tras el grave accidente con su moto

"Buenos días a todos, estoy bien. Me duele un poco el lomo, que pegué un poco en el piso el pie, que creo que cuando caí lo apoyé. Los re quiero, gracias a todos por el aguante y por preguntar cómo estoy", relató el ex campeón mundial de boxeo en los pesos superligero y welter.

"Estoy vivo. Iba a 200 kilómetros por hora y agarré al auto. Imaginate, que esté vivo es un milagro", reconoció.

El Chino Maidana mandó un mensaje desde el nosocomio de Avellaneda donde se encuentra internado

En otro video, el exboxeador, de 41 años, desmintió que el hombre que lo auxilió apenas ocurrió el accidente le haya robado dinero.

"Hola, estoy acá, en el sanatorio Norte de Avellaneda. Estamos con la policía de Campo Hardy. Acá está el hombre que me ayudó y me dio los primeros auxilios. No se llevó ninguna plata. Es mentira que llevaba 250.000 dólares. No tenía guita", aseguró Maidana.

CHINO MAIDANA: "ESTOY MUY BIEN. ES MENTIRA QUE LLEVABA DÓLARES"



Después del fuerte choque contra un auto, el exboxeador fue hospitalizado y se encuentra fuera de peligro. "Estoy muy bien", dijo y desmintió rumores sobre llevar dinero en la moto: "No tenía guita".

Cómo fue el accidente que sufrió el Chino Maidana con su moto

El martes 18 de febrero, alrededor de las 13 horas, exboxeador manejaba una motocicleta BMW 647-R1300 y colisionó con un Renault Clio, conducido por un hombre llamado Ángel Oscar Stangaferro.

El siniestro vial ocurrió a la altura de la Comuna de Hardy, situada a unos 125 kilómetros de Reconquista.

Maidana fue el único que resultó herido. Quedó tendido al costado de la ruta y fue trasladado en ambulancia al Hospital de la Ciudad de Florencia, donde recibió los primeros auxilios, para después ser derivado al Sanatorio Norte de la Ciudad de Avellaneda para ser sometido a distintos análisis por las lesiones que sufrió en la espalda y sus pies.

Había ingresado al sanatorio con diagnóstico de "politraumatismo, traumatismo encéfalo-craneano leve y traumatismo cerrado de tórax".